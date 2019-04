2,8 miljoen euro Vlaamse subsidie voor riolerings- en wegenwerken in Krepelstraat Claudia Van den Houte

12 april 2019

17u05 4 Ninove De stad Ninove ontvangt een subsidie van 2.842.836 euro voor een project in de Krepelstraat in Denderwindeke.

Het bedrag werd toegekend voor de aanleg van gescheiden riolering in de Krepelstraat in Denderwindeke, in combinatie met wegenwerken en de aanleg van een fietspad. Een startdatum is er nog niet. Het dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).