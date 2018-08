195 chauffeurs in overtreding bij snelheidscontrole Koen Baten

31 augustus 2018

10u52 0

De politie van Ninove voerde gisteren een snelheidscontrole uit met onderschepping. Er werden in totaal 1256 voertuigen gecontroleerd in Ninove, Nederhasselt, Voorde en Denderwindeke. Op de Aalstersesteenweg in Ninove werden 687 voertuigen gecontroleerd, daarvan waren er 27 chauffeurs die te snel reden. In de Nederhasseltstraat in Nederhasselt passeerden 81 bestuurders het flitstoestel, hier werden maar liefst 23 overtredingen vastgesteld. Op de Geraardsbergesteenweg in Voorde en de Heirebaan in Denderwindeke werden respectievelijk 71 en 74 bestuurders geflitst. Verder werden er ook nog enkele andere overtredingen vastgesteld naast de snelheid. Twee bestuurders werden betrapt op het gebruik van de GSM achter het stuur. Een andere chauffeur droeg geen gordel in de wagen. Tot slot werden er ook nog twee bestuurders betrapt onder invloed. Het ging een keer om drugs en een keer om alcohol in het verkeer.