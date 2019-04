17de eeuws legerkamp komt in juni terug tot leven op Doorn Noord Claudia Van den Houte

01 april 2019

18u38 2 Ninove Een zeventiende-eeuws legerkamp komt op 15 en 16 juni opnieuw tot leven op de terreinen van Doorn Noord, waar er al een hele tijd een archeologisch onderzoek aan de gang is.

Er zijn intussen al meer resultaten bekend van de opgravingen op Doorn Noord, tussen de Expresweg en de Aalstersesteenweg. De stad Ninove plant daar een nieuw bedrijventerrein. De oudste vondsten blijken nog ouder dan eerst gedacht. De oudste grafmonumenten komen uit de late prehistorie en werden ongeveer in 2500-2000 voor Christus aangelegd. De grafheuvels hebben een diameter van 30 en 37 meter, een stuk groter dan het gemiddelde in Vlaanderen. Ze zijn dan ook ouder dan de meeste grafheuvels die in Vlaanderen werden aangetroffen. Doorgaans zijn die niet ouder dan ca. 1800 v. Christus. De monumenten bleven vermoedelijk eeuwenlang in gebruik.

Kamp

De meeste vondsten op het terrein zijn afkomstig van post-middeleeuwse legerkampen. De archeologen van SOLVA wijzen de oudste restanten voorlopig toe aan een kamp uit 1692, tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697). Daarvan werden verschillende ondiepe haardjes teruggevonden, die geregeld resten van pijpjes, aardewerk en metalen voorwerpen bevatten. De andere sporen van kampementen komen vooral uit de achttiende eeuw. Ze zouden afkomstig zijn uit de periode rond 1725-1750, wanneer de Oostenrijkse Successieoorlog woedde (1740-1748). De resten van het kamp bestaan uit diep ingegraven kuilen, met uitsparingen voor zitbankjes voor de soldaten en een nis met een haard. De kuilen waren vermoedelijk afgedekt met een dakconstructie. Voorlopig worden de ondergrondse kuilen geïnterpreteerd als plaatsen waar gekookt werd, en waar de soldaten zich even konden opwarmen.

Archeologiedagen

SOLVA en de stad Ninove organiseren tijdens de Archeologiedagen op 15 en 16 juni een historisch evenement op Doorn Noord. Je kan er de opgraving bezoeken en een aantal van de vondsten zullen worden tentoongesteld. Naast de opgraving wordt een historisch tentenkamp en een ambachtenmarkt opgericht. Er zullen gevechtscènes te zien zijn, net als demonstraties met kanonnen, musketgeweren en paarden. Je kan gaan luisteren naar de verhalen van een soldatenvrouw en je kan als soldaat plaatsnemen in een schuilhut. Voor de kinderen zijn er workshops. De toegang is gratis. Meer info via www.ninove.be/1692.