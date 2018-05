170 jongeren nemen deel aan vlottentocht CLAUDIA VAN DEN HOUTE

07 mei 2018

14u11 0

De jaarlijkse vlottentocht vond afgelopen zaterdag plaats onder een stralende zon. Zo'n 170 jongeren namen in groep deel aan de vlottentocht, vooral jeugdverenigingen, maar ook de carnavalisten van De Zjielen maakten een vlot. Liefst 19 vlotten werden vanaf het grasveld achter De Hartjes in de Dender gelaten. De officiële start gebeurde aan de brandweerkazerne. Twee motorboten van de brandweerzone Zuid-Oost begeleidden de vlotten. Het vlot van de Scouts Mandus Aspelare kwam als eerste aan in Pamel.





