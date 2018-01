15.000 euro aan materiaal gestolen na ramkraak bij PhoneCompany 02u37 0 Foto Koen Baten Bruno Van Der Haegen moest zijn zaak noodgedwongen sluiten na de ramkraak. Ninove Zaterdagochtend hebben een viertal personen een ramkraak gepleegd bij PhoneCompany in de Vuurkruisersstraat in Ninove. De daders ramden de voordeur en gingen met iPhone's en iPads aan de haal. De buit en schade bedraagt minstent 15.000 euro.

Iets na 6 uur 's ochtends werd Bruno Van Der Haegen wakker gebeld door de alarmcentrale omdat het alarm in zijn winkel in werking was getreden.





"een viertal personen reden met een Fiat Punto, met gestolen nummerplaten uit Luxemburg, tot vlak voor de winkel en ramde achterwaarts tot driemaal toe de deur tot die het begaf", aldus een aangeslagen Bruno Van Der Haegen.





Camerabewaking

In de winkel zelf was camerabewaking aanwezig, die de hele kraak gefilmd heeft. Op de beelden zijn de inbrekers duidelijk zichtbaar. "Op de beelden zag je ze meteen rondlopen en grijpen naar de Iphone's en Ipads. Er liep zelfs iemand direct naar de kluis, maar die kregen ze niet los. In plaats daarvan ging hij met de kassa lopen." De inbraak heeft maar twee minuten geduurd. Vermoedelijk wisten de daders waar alles stond.





Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat Bruno te maken krijgt met een inbraak. "En dan nog op deze manier, dit is echt schrikken." De buit en schade aan de winkel bedraagt minstens 15.000 euro.





Noodgedwongen sluiten

De uitbater moest noodgedwongen zijn winkel sluiten. De deur werd dichtgemaakt met houten platen en op het raam werd een boodschap opgehangen. "Net in deze periode is dit een absolute ramp, want dan is het normaal altijd erg druk. Ik weet niet hoe lang ik gesloten zal blijven. De gemeente zal voor de veiligheid ook betonblokken voor de zaak plaatsen. Ik hoop dat er snel een spoor naar de daders wordt gevonden", besluit Bruno. (KBD)