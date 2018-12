11 jaar en heel milieubewust: huisvuilophalers trakteren sorteerkampioen Keano op ereronde Claudia Van den Houte

31 december 2018

17u20 0 Ninove Keano Baert (11) uit de Vlierlaan in Ninove is door sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn in de kijker gezet als sorteerkampioen. De jongen is enorm bezig met sorteren en gaat daags voor een ophaling aanbellen bij de buurtbewoners. Maandag mocht hij meehelpen met de ophaling van papier en trakteerde Ilva hem op een ereronde in een ophaalwagen.

“Op een buurtvergadering in de wijk Groeneweg waren de bewoners van de Vlierlaan en de Groeneweg het erover eens dat we de 11-jarige Keano in de ‘snoepjes’ mochten zetten”, vertelt Leentje Cornelis, directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn. “Hij verzamelt spontaan en helemaal vrijwillig alle zwerfvuil in de straat en sorteert alles mooi in de juiste vuilniszak. Ook helpt hij alle buren eraan te herinneren wanneer de vuilkar passeert en gaat hij de dag vóór de ophaling overal aanbellen. Vaak helpt hij de bewoners dan ook om de vuilniszak buiten te zetten.”

Keano hielp maandag de medewerkers van Ilva mee met de ophaling van papier en karton. Daarna kreeg hij nog een ereronde waarbij hij mocht meerijden met de ophaalwagen. “Heel leuk om te doen, al waren sommige dozen wel wat zwaar”, vertelt een enthousiaste Keano. “Hij heeft nu inzicht gekregen op wat het is om mee te draaien in een ophaalronde”, zegt mama Patricia Walravens.

“Keano is geobsedeerd met sorteren. Hij is er al mee bezig sinds hij een jaar of vijf was. Toen begon hij al papiertjes in de wijk op te rapen. Tijdens een schoolbezoek aan Ilva raakte hij er echt in geïnteresseerd. Hij controleert telkens mijn gele en blauwe vuilzakken en papier. Als ik iets verkeerds heb gesorteerd, dan wordt hij boos. Hij gaat ook de mensen in onze straat verwittigen wanneer de vuilkar ‘s anderdaags langskomt. De mensen laten hun karton dan aan de deur staan en hij zet het aan de overkant”, aldus mama Patricia.

Keano verzamelt ook lege batterijen en plastic dopjes van flessen. “Hij gaat er elke week gaan ophalen in de wijk.” Hij doet dat voor zijn school Sint Lodewijk uit Wetteren. Hoe meer dopjes en batterijen ze hebben verzameld, hoe meer aangepast materiaal, zoals bijvoorbeeld rolstoelen, er kan aangekocht worden voor zijn vrienden en vriendinnen op de school. Het is een school voor buitengewoon onderwijs. Keano heeft een fysieke en mentale beperking. “Hij is te vroeg geboren en kwam al na zes maanden zwangerschap op de wereld. Daardoor zit hij mentaal op een leeftijd van zes à zeven jaar en is er een probleempje met zijn benen.” Dat houdt Keano niet tegen om met de ophaalwagen mee te hollen. “Als de vuilkar passeert, is hij snel om mee te helpen. Hij vindt dat leuk. Hij noemt de vuilnismannen al zijn collega’s. Hij staat graag achteraan op de wagen. Het is zijn droom om bij Ilva te werken.”

Keano, de jongste in een gezin met zeven kinderen, bevestigt. “Wat ik het liefst wil ophalen later? Gele of blauwe zakken of papier: het maakt me niet uit, maar liefst geen GFT. Sorteren is belangrijk, want anders maak je het milieu kapot.”