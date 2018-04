10 gratis tickets te winnen voor Get Ready-concert 27 april 2018

Uw krant mag tien gratis tickets weggeven voor het verjaardagsconcert van Get Ready! morgenavond in Ninove.





De eerste tien lezers die vandaag een e-mail sturen naar bart.vermeer@telenet.be, met als onderwerp 'Get Ready HLN' en met vermelding van hun naam, ontvangen een gratis ticket. Get Ready! viert zijn 22-jarig bestaan met een eenmalig concert in CC De Plomblom in Ninove. Special guest is Petra, waarmee de groep midden jaren 90 het nummer 'Dance across the floor' opnam. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wim Leys. Het is niet de eerste keer dat de boysband Ninove uitkiest voor een bijzonder concert.





Vorig jaar kon organistor Erik Lemmens van Family Radio het ook al voor elkaar krijgen dat het eerste reünieconcert van de originele Get Ready! in Ninove plaatsvond. Het verjaardagsconcert van Get Ready! vindt op zaterdag 28 april om 20 uur plaats in CC De Plomblom.





(CVHN)