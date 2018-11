10 bestuurders negeren verbodsbord in Abdijstraat na wijziging verkeersrichting Koen Baten

20 november 2018

De politie van Ninove heeft bij een verkeerscontrole over het hele grondgebied 44 voertuigen gecontroleerd. In totaal werden er 39 overtredingen vastgesteld. Er werd ook gecontroleerd op de gewijzigde verkeerssituatie in de Abdijstraat waar sinds kort eenrichtingsverkeer is. In totaal werden tien personen betrapt die het verbodsbord negeerden. Verder waren er ook zeven bestuurders die hun gordel niet droegen. De politie betrapte ook maar liefst 18 bestuurders di hun gsm gebruikten achter het stuur. De politie kon ook nog twee voertuigen onderscheppen die niet ingeschreven waren. Een voertuig had ook geen keuringsbewijs. Tot slot kon de politie nog een voertuig betrappen dat overladen was. Hij kreeg een minnelijke schikking van 400 euro.