1 op 5 onder invloed van alcohol 02u33 0

Een verkeersactie van de lokale politie van Ninove heeft afgelopen weekend hallucinante cijfers opgeleverd. Maar liefst 1 op 5 bestuurders reed onder invloed van alcohol. De controle, die in het kader van de winterbobactie werd gehouden, ging op zaterdag 23 december om 22 uur van start en liep tot zondag 24 december om 6.30 uur. In totaal werden 51 automobilisten gecontroleerd. Daarvan hadden 9 chauffeurs te diep in het glas gekeken.





Twee van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk afgeven voor een periode van 15 dagen. Zes andere beschonken chauffeurs mochten gedurende 6 uren niet meer rijden. Een laatste chauffeur moest gedurende drie uur zijn rijbewijs inleveren. Naast de controle op alcohol en drugs in het verkeer werden ook andere inbreuken vastgesteld. Twee voertuigen bleken niet geldig gekeurd te zijn en twee chauffeurs konden geen rijbewijs voorleggen. Een beginnende chauffeur die met een voorlopig rijbewijs tijdens de nachtelijke uren reed, werd ook betrapt. Tot slot kon een automobilist geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen. (TVDN)