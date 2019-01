1.000 mensen vieren overgang van oud naar nieuw tussen dino’s Claudia Van den Houte

01 januari 2019

22u54 0 Ninove Het nieuwjaarsevenement ‘New Year between Dinosaurs’ van evenementenbureau Veaudeville was een succes. Duizend mensen vierden Nieuwjaar tussen de dinosauriërs in ‘Veaudeville Park’.

‘New Year between Dinosaurs’ vond plaats in een loods langs de Mallaardstraat in Ninove, die een jaar dienst doet als pop-uptheater. De loods werd omgetoverd tot ‘Veaudeville Park’ met dinosauriërs. “Er waren 325 mensen aanwezig voor het diner. Later op de avond kwamen er nog meer dan dubbel zoveel mensen bij om te feesten, zodat er in totaal 1.000 bezoekers waren, de maximumcapaciteit”, vertelt Steven Van Bont van Veaudeville. “Het evenement is zeer geslaagd, we zijn heel tevreden.”