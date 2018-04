'Zonder honger naar bed' krijgt Geluksnar van Narrengilde 04 april 2018

Vzw De Ninoofse Narrengilde heeft haar 'Geluksnar 2017' uitgereikt aan de organisatie 'Zonder honger naar bed' van Brigitte en Rita, die zich inzet voor de bedeling van voedsel onder de Ninovieters die het wat minder breed hebben. Normaal reikt de Narrengilde de Geluksnar elk jaar uit aan iemand die het voorbije jaar een dosis pech gekend heeft. Omdat de inzendingen dit jaar te wensen over lieten, nam de Narrengilde de touwtjes zelf in handen en ging ze op zoek naar een waardig kandidaat. Ze besloot een vereniging in de kijker te zetten die zich inzet voor het welzijn van anderen. De Geluksnar werd samen met 500 euro aan stadsbonnen overhandigd aan Brigitte Van Bellinghen, een van de oprichters van de organisatie 'Zonder honger naar bed' in cafè Het Volkshuis in Ninove. Een mooi extraatje bovenop de viering van hun eenjarig bestaan.





(CVHN)