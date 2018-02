"Wij willen duidelijkheid" Personeel Carrefour Ninove maakt zich ongerust over impact aangekondigde ontslagen CLAUDIA VAN DEN HOUTE

10 februari 2018

23u21 0 Ninove De vakbonden BBTK en LBC hebben vanmorgen actie gevoerd aan de Carrefour hypermarkt langs de Albertlaan in Ninove. De werknemers maken zich ongerust over welke impact de 1.233 ontslagen die vorige maand door Carrefour werden aangekondigd zal hebben op de winkel in Ninove.

De 1.233 banen die op de helling staan bij Carrefour zullen vooral sneuvelen in de hypermarkten. Of er ook in Ninove ontslagen zullen vallen, is nog niet bekend, maar er zal zeker een impact zijn, zeggen de vakbondsafgevaardigden van BBTK Aalst-Dendermonde-Ronse-Oudenaarde en LBC. "Er werd al aangekondigd dat de uren zullen verminderen", vertelt Christine Van den Borre, vakbondsafgevaardigde van BBTK, die in de Carrefour hypermarkt in Ninove werkt. "Het is echter nog onduidelijk hoe men die uren zal laten afvloeien en hoe sterk die vermindering van uren zal zijn. Ook wordt er gesproken over functies die zullen verdwijnen. Op welke manier zal dat gebeuren? De klanten lopen nu al te zoeken naar medewerkers. We kunnen nu al geen optimale dienstverlening garanderen naar de klanten toe, wat zal het zijn als we het met nog minder uren moeten doen?", vraagt Christine zich af. Vakbondsafgevaardigden, werknemers en sympathisanten voerden vanaf 8 uur twee uur actie aan de ingang van de Carrefour hypermarkt en belemmerden er de normale opening om 8.30 uur. "De bedoeling van de actie is om meer duidelijkheid te krijgen over wat er men ons zal gebeuren. Er komt een nieuw commercieel plan waarover we sceptisch staan. Iedereen voelt zich bedreigd", aldus Van den Borre. "Het doel van onze actie is tweeledig", vervolgt Erwin Callebaut, secretaris van BBTK-Handel. "Enerzijds willen we de ongerustheid van het plaatselijk personeel naar buiten brengen. De geplande 1.233 ontslagen kunnen nooit gerealiseerd worden door alleen de twee hypermarkten in Genk en in Belle-Île te sluiten. De directie zegt vooral te willen inzetten op e-commerce en digitalisering, dus zullen alle winkels impact ondervinden. Er wordt verwacht dat er vooral in hyper- en supermarkten een vermindering van uren zal zijn, maar we weten niet of dat omgezet zal worden in naakte ontslagen of in een reorganisatie van de winkel. Verder wordt er ook gesproken over polyvalentie, wat betekent dat mensen wellicht in andere jobs zullen worden ingezet. Anderzijds gebeurt deze stakingsactie ook uit solidariteit met de andere Carrefour-winkels. Er zijn nu wekelijks onderhandelingen. De vakbonden krijgen de gelegenheid om cijfers op te vragen en alternatieven te bieden. We gaan de cijfers nu analyseren tegen de volgende ondernemingsraad. We zullen proberen om de 1.233 geplande ontslagen en de sluiting van winkels te voorkomen", aldus Callebaut.