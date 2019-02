“Wandelpaadje ligt er slecht en gevaarlijk bij” Claudia Van den Houte

20 februari 2019

18u48 3 Ninove Een bewoner van de Kerkhofstraat in Outer is niet te spreken over het wandelpaadje dat naast zijn woning naar de Brakelsesteenweg loopt.

“Het paadje is slecht onderhouden en ligt er vuil bij”, aldus Rik Vanden Meersch. “De overgroeiende takken zijn al wel eens gesnoeid nadat we klacht indienden, maar het probleem keert steeds terug. De bladeren op de weg zorgen voor verstoppingen en maken dat het water bij hevige regenval vanuit het baantje tot op straat loopt. Bovendien zorgt de leegstaande woning die achter ons huis langs het paadje ligt voor een gevaarlijke situatie. De zijpanelen van de woning komen los en vallen op het pad. Het paadje maakt deel uit van een wandelroute. Vooral op zondagochtend passeren er veel mensen, ook kinderen.”

Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) had de stad eerder al een leegstandsprocedure opgestart en werd de leegstaande woning al opgenomen in het leegstandsregister. Eigenaars van woningen die een jaar leegstaan, krijgen een boete. “Er werd ook een onderzoek naar verwaarlozing gestart, maar toen voldeed het pand niet aan alle punten om als verwaarloosd te worden beschouwd. Ik zal nu met onze diensten contact opnemen om het opnieuw te laten onderzoeken. De eigenaar had ons laten weten dat hij de overgroeiende takken had verwijderd nadat de GAS-vaststeller was langs geweest. Ik zal zorgen dat er morgen opnieuw iemand gaat kijken naar het paadje.”