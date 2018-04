"Wachten al twee jaar op zebrapad" PROBLEMEN VOOR AANLEGGEN PARKEERVAKKEN HOUDT WEGMARKERINGEN TEGEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

13 april 2018

02u44 0 Ninove De bewoners van de Eichemstraat moeten heel wat geduld uitoefenen voor enkele streepjes verf op het wegdek. Het zebrapad aan de superette dat tijdens wegenwerken werd verwijderd, is na ruim twee jaar nog steeds niet terug.

Het zebrapad aan Spar Express De Vershoek verdween tijdens de werken in de Eichemstraat en naburige straten, die in oktober 2015 na een jaar werden beëindigd. "Onmiddellijk na die werken heb ik een aanvraag ingediend bij de stad om het zebrapad terug aan te brengen", vertelt Luc Schutyser, uitbater van De Vershoek. "Er moest echter eerst een ontwerp zijn voor de indeling van de straat. In oktober 2016 was er dan een plan, met twee zebrapaden en parkeervakken. Ik dring al twee jaar aan op de uitvoering daarvan, maar het wordt altijd uitgesteld."





Gevaarlijke situatie

Het probleem ligt bij de parkeervakken. "Bij stad Ninove zegt men dat die zebrapaden niet kunnen worden aangelegd zonder de parkeervakken", zegt buurtbewoonster Sofie Steenhout. "Bepaalde inwoners zijn niet akkoord met de aanleg van de parkeervakken, omdat ze dan niet meer voor hun deur zouden kunnen parkeren. Vóór de wegenwerken was er een lange parkeerstrook richting Appelterre die werd vervangen door een fietspad langs beide kanten van de weg. Al die wagens komen nu op de rijbaan terecht. Dat probleem moet natuurlijk worden opgelost - al geraakt men er bij de stad niet uit -, maar ons draait het vooral om dat zebrapad aan de winkel. Het is daar al twee jaar een gevaarlijke situatie. Toen mijn zoon van 8 jaar onlangs alleen naar de winkel ging, ben ik hem ongezien gevolgd. Op een bepaald moment wist hij niet wat doen en stak dan maar op het gevaarlijkste punt over. Vanmorgen (gisteren, red.) heb ik nog hetzelfde scenario gezien bij een ander kindje. Als er geen zebrapad is, steken kinderen in de bocht de straat over. De meeste bewoners zijn voorstander van parkeervakken, maar aangezien die zolang op zich laten wachten, zouden ze moeten worden losgekoppeld van de zebrapaden", vindt Steenhout.





Parkeervakken

Schutyser deelt die mening: "Het zebrapad lag hier zeker al 20 jaar. Klanten spreken me er regelmatig over aan. Dit is een doorgangsweg: er komen hier na school veel kinderen voorbij en nadien is er heel wat woon- en werkverkeer." Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) erkent dat er een probleem is met de geplande parkeervakken. "Als we alle richtlijnen willen volgen, is er heel weinig plaats voor parkeervakken, te weinig voor de nood die er is in de buurt. In de Berrebroeckstraat, waar er al langsparkeerplaatsen zijn, bekijken we of er schuinparkeerplaatsen kunnen komen, maar daarvoor moet een deel van de gracht overwelft worden. Ik zal bekijken of de zebrapaden uit het dossier gelicht kunnen worden", besluit Vande Winkel.