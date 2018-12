Vuurspektakel tijdens City Nightrun door stadscentrum (en gebouwen) Claudia Van den Houte

03 december 2018

17u00 1 Ninove Vzw Maspoe en de stad Ninove organiseren op zaterdag 15 december een tweede City Nightrun. Dit jaar is er ook voor wie niet meeloopt of -wandelt heel wat te beleven.

Tijdens deze editie van de City Nightrun zijn sfeer en beleving minstens even belangrijk als een snelle looptijd. De deelnemers aan de City Nightrun lopen een parcours van ongeveer 7 km door het centrum van de stad, met start en aankomst aan de sporthal. Ze lopen daarbij ook opnieuw door gebouwen. Er is dit jaar tal van animatie onderweg. Zo is er onder meer een djembé-act, doedelzakspelers, ‘Jan Trompet’, een led-alien, steltenlopers, een fluokunstanimatie, dj’s en een lasershow. Een bijzondere attractie wordt de Vuurparade op een deel van het parcours: dankzij de livemuziek van gipsyband Djurdjevak, speciale kostuums en een originele enscenering zorgen de Vuurmeesters voor een spektakel van de bovenste plank. Ook aan het oud stadhuis valt voor en na de City Nightrun van alles te beleven. Iedereen kan dus meedoen of vanaf de zijkant meegenieten van de City Nightrun.

De lopers starten om 20 uur aan de sporthal in de Parklaan. De wandelaars vertrekken na de start van de lopers.