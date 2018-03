"Vrouwen doen geloven in zichzelf" Politietopvrouw Catherine De Bolle te gast bij nieuw netwerk CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02 maart 2018

03u13 0 Ninove De Ninoofse Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie en binnenkort directeur van Europol, was gisteravond te gast bij het nieuwe vrouwennetwerk Artemis DNA. "Ik wil andere vrouwen in zichzelf doen geloven en hen overtuigen bij de politie aan de slag te gaan. Dat vind ik nog altijd de mooiste job ter wereld."

Artemis DNA, een nieuw netwerk voor vrouwelijke ondernemers, managers en vrije beroepers in de regio Dendermonde, Ninove en Aalst (DNA), kreeg gisteravond hoog bezoek op zijn eerste netwerkmoment van het jaar. Catherine De Bolle was de opvallende gastspreker in sterrenrestaurant Hof ter Eycken in Ninove. "We wilden de ster van de Belgische politie in een Belgisch sterrenrestaurant. Ninove heeft zoveel troeven. Die wilden we dan ook uitspelen", zegt voorzitter Dominique Baekelandt. De Bolle antwoordde onmiddellijk positief op de vraag van bestuurslid Wanda Bellemans. "Zij was de secretaresse van de burgemeester in de periode dat ik nog korpschef was in Ninove", vertelt Catherine De Bolle.





Ninove is voor het grootste deel van haar leven haar thuisstad geweest. "Ik ben opgegroeid in Ninove en ben er naar school geweest", vertelt De Bolle. "Nadat ik ben getrouwd, heb ik een tijdje eerst in Mechelen en daarna in Gijzegem gewoond, maar ik ben naar Ninove teruggekeerd toen ik korpschef werd."





De Bolle spreekt wel vaker voor vrouwenverenigingen. "Ik vind dat belangrijk. Het is een verrijking om ervaringen te delen en het verrijkt mezelf ook en geeft me input. Ik vind het belangrijk om het glazen plafond te doorbreken. Daarnaast wil ik vrouwen overtuigen om bij de politie aan de slag te gaan. Dat vind ik nog altijd de mooiste job ter wereld. Er bestaan veel verschillende functies bij de politie. Je kan er echt een carrière uitbouwen."





Luisteren

Zelf start de eerste vrouwelijke commissaris-generaal van de Belgische federale politie op 1 mei met een nieuwe uitdaging. Dan wordt ze de eerste vrouwelijke directeur van de Europese politiedienst Europol. Dat betekent dat ze minder in Ninove en bij haar gezin zal kunnen zijn. "Natuurlijk zal ik dat missen, maar ik ben in het weekend terug. Soms krijg je kansen die je moet nemen. Ik heb mijn ervaring als korpschef in Ninove en bij de federale politie. Het is mooi als je die stappen hebt doorlopen en je hebt gezien wat de bevolking nodig heeft. In het begin wou ik me bewijzen als vrouw, ook bij de federale politie, maar nu heb ik dat minder omdat men mij intussen kent. Het is vooral belangrijk om te luisteren naar mensen. Ik hoop dat ik dit tot een goed einde kan brengen. Soms heb ik wat stress. 'Zal ik dit wel kunnen?', maar je bent gelukkig nooit alleen. Bij de politie werk je veel in teamverband en is er veel expertise."





De Bolle is zich bewust van haar voorbeeldfunctie. "Eerst had ik dat onderschat. Nu wil ik er gebruik van maken om andere vrouwen te doen geloven in hun eigen kunnen."