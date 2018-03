'Vele handen' doet voorouders terugvinden in één klik 09 maart 2018

Het nieuwe project 'Vele Handen' wil mensen hun voorouder(s) laten terugvinden in één klik via internet. Erfgoedcel Denderland liet de 19e-eeuwse bevolkingsregisters van Denderleeuw, Erpe-Mere, Leden en Ninove digitaliseren. Om die registers ook doorzoekbaar te maken online, roept ze de hulp van burgers in. "Op de website www.velehanden.nl kun je je eerst registreren, waarna je een scan krijgt toegewezen. We vragen om de gegevens uit de scan in te voeren in op de website. Er zijn in totaal 35.000 scans. We hopen eind dit jaar af te ronden zodat alle gegevens in een soort groot databestand zitten en mensen in één klik hun voorouders kunnen vinden", aldus Tom De Ridder van Erfgoedcel Denderland. Tijdens de aftrap gisteren in het Ninoofse stadhuis maakte een kalligrafe Annie Lernout in 19de eeuws kostuum paspoorten voor geïnteresseerden. (CVHN)