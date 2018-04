'Vazjelink' is schoonste dialectwoord 24 april 2018

02u36 0

'Vazjelink' is het schoonste dialectwoord van (groot) Ninove. De stad ging al vanaf januari op zoek naar hun schoonste woord, een wedstrijd waarvoor Ninovieters meer dan 250 dialectwoorden indienden. De tien finalewoorden, geselecteerd door een jury, werden begin maart bekendgemaakt. De inwoners konden op hun favoriete woord stemmen in het stemhokje in de bib en het stadhuis of via de website van de stad. Liefst 1.188 Ninovieters brachten hun stem uit. 'Vazjelink', wat vezels als gevolg van uitrafelen betekent, kwam als winnaar uit de bus met 228 stemmen. Het verschil met de tweede plaats, 'koeëpoesjerau' (214 stemmen), was klein. De derde plaats is voor 'skofferdauinen' met 165 stemmen. Van elk woord werd een magneet gemaakt. De magneten zijn te koop in het oud stadhuis aan 3 euro per stuk of 25 euro voor de hele set van 10. (CVHN)