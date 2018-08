'Uw Alternatief' maakt lijsttrekker en lijstduwer bekend Claudia Van den Houte

13 augustus 2018

19u03 0 Ninove De nieuwe politieke burgerbeweging 'Uw Alternatief' heeft haar lijsttrekker en -duwer bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Dirk Souffriau trekt de lijst, Toon Van Melkebeek duwt.

Dirk Souffriau zetelt al 18 jaar in de gemeenteraad van Ninove - weliswaar met een korte onderbreking. Hij is vroeger nog kandidaat geweest voor Forza Ninove en daarna N-VA, maar zetelt al sinds 2010 als onafhankelijk gemeenteraadslid. "Ons doel is om de meerderheid te breken", zegt Souffriau. "'Uw Alternatief' zal voorbij de vernauwende partijpolitieke ideologieën kunnen kijken om de Ninovieter het beleid te geven dat hij echt wenst", klinkt het.

Lijstduwer Toon Van Melkebeek zetelt al zes jaar in de gemeenteraad. Hij werd verkozen voor N-VA. Eind maart werd hij echter - samen met Rudy Corijn - door twee andere N-VA-gemeenteraadsleden uit de gemeenteraadscommissies gezet als N-VA-vertegenwoordiger omdat hij geen deel meer zou uitmaken van de partij. Onterecht, bleek na een klacht bij gouverneur Jan Briers. Die oordeelde dat Toon Van Melkebeek toen wel nog tot de N-VA-fractie behoorde. Van Melkebeek is al 30 jaar actief in het bedrijfsleven en al 40 jaar in het vrijwilligerswerk.