'Toer der Torens' toont voorwerpen met verhaal Claudia Van den Houte

16 augustus 2018

13u34 0 Ninove Het project 'Toer der Torens' is deze week te gast in de kerk van Okegem. Er zijn opmerkelijke voorwerpen over de Ninoofse geschiedenis en folklore te zien.

De 'Toer der Torens' trekt langs kleine kerken in verschillende deelgemeenten van Ninove. In elke kerk toont de cultuurdienst van de stad Ninove een reeks boeiende erfgoedobjecten die in de loop van de jaren stadsbezit zijn geworden. Die basiscollectie wordt aangevuld met religieus erfgoed uit de kerk waar de tentoonstelling plaatsvindt.

"We proberen erfgoed een beetje bespreekbaar te maken en mensen te laten praten over de waarde van erfgoed", vertelt cultuurcoördinator Ben Schokkaert van de stad Ninove. "Elk voorwerp heeft een verhaal." Een opvallend voorwerp is bijvoorbeeld de 'distel' van Jan Rechters. De man vermoordde in 1765 zijn buurvrouw met een distel - een werktuig dat houtbewerkers gebruikten voor het glad afwerken van ruw hout en kuipers voor het maken van tonnen. Rechters werd veroordeeld voor die moord en werd als straf doodgeslaan met diezelfde distel. Verder is onder meer ook de lotingentrommel van Ninove te zien. Tot 1913 moesten alleen jonge mannen die 'in' geloot werden hun dienstplicht vervullen. Een voorwerp dat misschien nog heel wat Ninovieters zullen herkennen is het 'negerke van de Beverstraat', dat tot 1988 aan een gevel in de Beverstraat heeft opgehangen.

Enkele leden van de Heemkring Okegem tonen in de kerk ook unieke foto's en ander erfgoed over Okegem. Toer der Torens is nog op zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus te zien in de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk van Okegem, telkens van 14 tot 17 uur. Nadien verhuist het project nog naar de kerken van Lebeke, Eichem, Pollare en Voorde.