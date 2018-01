"Stad maakt het café-uitbaters niet makkelijk" LANG WACHTEN OP DRANKVERGUNNING, STEEDS MEER BARS STOPPEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u42 0 Claudia Van den Houte Peter Timmermans bij café De Koepoort, dat al een tijdje leegstaat. Ninove Het stadscentrum telt heel wat populaire cafés, maar er zijn de voorbije jaren ook heel wat cafés verdwenen in Ninove. Uitbaters krijgen het steeds moeilijker. "Cafés geraken moeilijk aan een drankvergunning en worden om kleinigheden afgekeurd", vindt Peter Timmermans, die al 35 jaar actief is in de sector. Café-uitbaters bevestigen dat.

Café Passage, Roxy, de Koepoort, en binnenkort de Pertotal: het zijn maar enkele cafés die nu leegstaan in het centrum. In de deelgemeenten zijn er nog meer cafés verdwenen. Sommige deelgemeenten tellen geen enkel café meer. "De baancafés zijn al verdwenen. Langs de Brakelsesteenweg had je vroeger het Witte Paard, het Dennenhof, feestzaal Edelweiss en nog veel meer. Het waren allemaal goudmijnen waar er niets van overblijft", zegt Peter Timmermans.





Hij groeide op in een café en is al 35 jaar actief in de sector, als verdeler van caféspelen en eigenaar van verschillende cafés. "Het gaat al heel moeilijk in de sector, elke dag sluiten er cafés. Het rookverbod en de hoge belastingen zoals 21 procent BTW hebben daarin meegespeeld, maar wat mij het meest tegen de borst stuit, is dat het de café-uitbaters extra moeilijk wordt gemaakt in Ninove. Zij moeten vaak lang wachten op hun drankvergunning. Cafés in Aalst hebben die in drie weken tijd, in Ninove duurt het maanden of zelfs nog langer. Veel cafés in Ninove hebben geen drankvergunning, waardoor ze bijvoorbeeld niet terechtkunnen bij bankinstellingen voor financiële steun. Daarnaast keurt de brandweerman die door de stad wordt gestuurd om de brandveiligheid te controleren cafés af voor kleinigheden, zoals een plafondje naar de wc of een deur die niet brandveilig genoeg is. Uitbaters moeten vaak duizenden euro's investeren terwijl ze door de crisis al op hun tandvlees zitten. Dan beslissen ze om liever te stoppen."





Streng voor veiligheid

Ook Marc Wets, uitbater van ' 't Café' op de Graanmarkt en ex-uitbater van café Roxy, klaagt over de strenge eisen. "In de Roxy had ik voor de brandveiligheid een expert laten komen via mijn verzekeraar, die alles volledig heeft gecontroleerd, waarna ik een brandverzekering kreeg. Voor de brandweerman in opdracht van de stad, moest ik onder meer brandvertragende vernis zetten op de houten plafonds, maar dat is onbetaalbaar. Voor de drankvergunning moet je bijna alle documenten die de stad daarvoor vraagt, net aanvragen bij de stad zelf, die dus alles heeft. Ik doe mijn hoed af voor jonge mensen die een nieuwe zaak willen starten maar achteraf ontgoocheld worden", aldus Wets. Hij kreeg zijn drankvergunning voor 't Café onlangs, maar de uitbaters van café De Nieuwe Klok wachten nog op hun vergunning, al sinds ze het café zo'n jaar geleden overnamen. "We hebben de nodige documenten ingediend en hebben op advies van de brandweer enkele dingen aangepast, zoals een extra brandblusser en stickers aangebracht", zegt uitbaatster Sofie Peelman. "Dat is al sinds maart vorig jaar in orde, maar we hebben sindsdien niets meer gehoord."





Ook taverne Ninof heeft nog geen drankvergunning. "Mijn zaak werd afgekeurd omwille van het plafond en de muren van de gang naar de toiletten, die met hout zijn afgezet. Men zou soepeler mogen zijn. Het moet veilig zijn, maar het moet te doen zijn", aldus uitbaatster Lutgarde Geerts.





Volgens schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) volgt de stad gewoon de wetgeving die van hogerhand wordt opgelegd. "De verwerking van drankvergunningen zal voortaan vlotter verlopen. We komen van een situatie waar er geen drankvergunningen waren, maar zonder drankvergunning kan het voedselagentschap een café sluiten. Een aantal aanvragen lopen inderdaad al lang, maar dat komt omdat de dossiers die zijn ingediend niet in orde zijn. Op de brandvergunningen heb ik geen enkele impact. De brandweerman (uit Aalst) die controleert, is vrij strikt, maar hij past alleen de wetgeving toe. Het gaat tenslotte om de veiligheid", aldus Triest.