'Schatkist' met relikwieën abdij na 18 jaar terug in zilveren schrijn 18 mei 2018

03u04 0

De zilveren schrijn van de Abdijkerk krijgt zondag zijn kist met relikwieën terug. Het kostbare schrijn werd ontworpen om de relikwiekist te herbergen, maar de twee waren 18 jaar gescheiden van elkaar. De kist, vermoedelijk uit 1558, bevat beender- en schedelfragmenten en stukjes textiel, die afkomstig zouden zijn van Heiligen. "Gelovigen dachten dat het hen zou genezen of hen voorspoed zou brengen. De relikwieën waren toen voor de mensen wat nu een truitje van Messi zou zijn voor voetbalsupporters. De Heiligen waren de vedetten van hun tijd. De meeste kerken hebben slechts enkele relikwieën, maar de abdij in Ninove had er meer dan 100. Hier is stevig verzameld", vertellen historicus Jaak Peersman en pastoor Alexander Vandaele. Veel relikwieën zijn van de heilige Cornelius. Opmerkelijk is een schedelfragment dat afkomstig zou zijn van de vrouw van de Franse koning Clovis en een stukje textiel dat van de zweetdoek van Jezus zou komen, althans volgens het bijhorende briefje. "Hoe kostbaarder het relikwie, hoe kostbaarder de verpakking. De relikwieën met certificaten van een bisschop of paus waren het meeste waard. Vier vijfde van de relikwieën werden in opdracht van abt Kristiaan Roelofs naar Ninove gehaald, vaak vanuit Rome. Hij liet ook het waardevolle schrijn maken." De kist werd van het schrijn gescheiden in 2000, toen de buitenkant werd gerestaureerd. Nu heeft dus ook de binnenkant - de kist - een opknapbeurt gekregen. Het publiek kan de kist één keer bewonderen op zondag om 10.30 uur, voor de misviering en de H. Corneliusommegang. (CVHN)