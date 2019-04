‘Rouwrugzak’ moet kinderen helpen omgaan met slecht nieuws Lokale politie van Ninove lanceert gloednieuw initiatief Koen Baten

18 april 2019

14u51 2 Ninove De politiezone van Ninove beschikt vanaf vandaag over een rouwrugzak om kinderen makkelijker te kunnen laten omgaan met slecht nieuws. Ook voor de politie zelf is de rugzak een handige tool om dit moeilijke nieuws aan huis te brengen. In de rugzak zitten informatieve boekjes en brochures, maar ook leesboeken die kunnen helpen in het verwerkingsproces. Katrien De Decker, leerkracht aan de Odisee-hogeschool in Aalst kwam met het idee. “Ik was al langer bezig met rouwkoffers, maar toen de politie me vroeg om deel te nemen aan dit project, sprong ik meteen op de kar", zegt Katrien.

Een dodelijk ongeval, intrafamiliaal geweld, een wanhoopspoging in een familie, het zijn allemaal moeilijke taken die een politiekorps ook op zich neemt en de familie thuis op de hoogte gaat brengen. Vaak zijn hier ook kinderen slachtoffer, maar is het niet altijd gemakkelijk om ook aan hen dit nieuws over te brengen. Jaren geleden werd er een sociale cel opgestart om dit soort nieuws over te brengen, maar de vraag bleef rijzen hoe je het best dit nieuws over brengt aan een kind.

Goede vriend verloren

Het gemeentebestuur en de sociale cel van de politie contacteerden toen Katrien. Zij had al een rouwkoffer opgericht die moet helpen bij mensen die in rouw zijn. “Ik startte dit project eigenlijk zelf op nadat ik een goede vriend had verloren bij een ongeval", zegt Katrien. “Intussen zijn er al in verschillende steden en gemeenten waar de rouwkoffer staat, maar bij politiezones was het nog niet in gebruik”, klinkt het. Vijf jaar geleden vroeg de politie de hulp in van Katrien en werd er gezocht naar een middel om kinderen te helpen bij slecht nieuws. Er werd een rugzak gevuld vol met boekjes, infobrochures, enzovoort. “Het is natuurlijk geen oplossing voor het probleem, maar het leert hen wel hoe ze er mee moeten omgaan, en dat is zeer belangrijk. Deze rugzak kan kinderen echt helpen wanneer ze met slecht nieuws worden geconfronteerd.”

Knuffelmuisje

In de rugzak zit ook een knuffelmuisje voor de meisjes en een steen met een boodschap op voor de jongens. “Dit kan voor geborgenheid zorgen. De kinderen kunnen er hun verhaal tegen doen. De boekjes zijn ook doe-gericht zodat ze al ‘spelend' dit rouwproces kunnen aangaan en beseffen wat hen is overkomen”, besluit Katrien.

De sociale cel van de politie en het gemeentebestuur zijn er heel tevreden mee. “Met deze rugzak kunnen we de eerste verwerking en rouwproces bij kinderen beter inzetten”, zegt Joke Berben van de sociale cel. “Het is een uniek project voor onze zone. We zijn ook een van de eerste politiezones die dit gebruiken en daar zijn we heel fier op", vult burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) aan. “De rouwkoffer zorgt voor meer tools om de kinderen te begeleiden. De korpschef en heel het korps zijn hier heel tevreden mee. De komende jaren gaan we hier zeker meer op inzetten om dit nieuws op een serene manier te kunnen overbrengen", klinkt het.