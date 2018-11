“Ouders die kindjes komen brengen, kunnen niet meer parkeren” Onthaalmoeder klaagt over te weinig parkeerplaatsen na nieuwe verkeersmaatregelen Claudia Van den Houte

12 november 2018

20u24 0 Ninove In de Brielstraat zijn er maar twee parkeervakken waar er geparkeerd mag worden. Daardoor zit onthaalmoeder Anne De Maeseneer in de problemen. “Vroeger konden ouders langs de straat parkeren, maar nu dat verboden is, kunnen ze vaak niet meer dichtbij en dus veilig parkeren.” Volgens schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel is het niet mogelijk om meer parkeerplaatsen te creëren.

“Jaren geleden kon er geparkeerd worden op de brede verhoogde bermen in onze straat”, vertelt Anne De Maeseneer. “Elf jaar geleden werden die vervangen door voetpaden. Toen heeft de stad beloofd om parkeerplaatsen aan te leggen, maar dat gebeurde niet. We parkeerden ons dan maar langs de straat en dat was al die jaren geen probleem. Tot er mensen in onze straat zijn komen wonen die met drie auto’s en twee camionettes langs de weg parkeerden. De stad kreeg daarover veel klachten en besloot er iets aan te doen.”

Eind vorig jaar was er een infovergadering waarin de stad de plannen voor de Brielstraat en Hemelrijk uit de doeken deed. “Er zouden verkeersafremmers komen en parkeerplaatsen. In de Brielstraat zouden er vier parkeerplaatsen komen (2x2). De plannen waren nog niet definitief. Tot onze verbazing merkten we afgelopen zomer dat arbeiders van de stad lijnen begonnen trekken op straat. We zijn daarvan niet op de hoogte gebracht via een brief of zo. Er mocht niet meer geparkeerd worden langs de weg en er kwamen slechts twee in plaats van vier parkeervakken.”

De ouders die hun kindje komen brengen bij Anne, hebben daardoor vaak geen parkeerplaats. “De twee parkeervakken zijn meestal niet vrij, zodat ze aan het begin van de straat moeten parkeren. Dan moeten ze met hun kindje, met maxicosi en gepakt en gezakt tot bij mij stappen. Dat is niet te doen en bovendien niet veilig. Een ouder die zich onlangs even op het voetpad parkeerde, kreeg onmiddellijk een boete. Het voetpad is nochtans drie meter breed. Waarom kunnen er hier geen parkeerplaatsen worden gemaakt? Op straat zouden er geen parkeervakken meer kunnen komen omdat de weg hier een lichte bocht maakt, maar dat is in Hemelrijk, aan de apotheek, ook zo en daar werden er wel parkeerplaatsen aangelegd.”

“Daar is het toch een heel andere situatie”, reageert schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Dat is echt een zeer lichte bocht en het hangt ook van de situatie af. Soms is de zichtbaarheid geen probleem, maar in dit geval was dat wel zo. Het feit dat er in een lichte bocht vijf à zes wagens geparkeerd stonden maakte dat de zichtbaarheid er zeer slecht was en de situatie er onveilig was.” Er kunnen volgens Vande Winkel geen extra parkeerplaatsen meer worden aangelegd nabij de woning van de onthaalmoeder. “Vijftien meter links en rechts van een bocht mag je geen parkeren organiseren. Bovendien moet er rekening gehouden worden met opritten en garages. De wagens die in de bocht stonden, waren sowieso al onwettig geparkeerd.”