"Oog voor eigen auto, niet voor situatie" VADER EN ZOON RISKEREN CELSTRAF NA DODELIJK ONGEVAL KOEN BATEN

09 maart 2018

02u42 0 Ninove Vader Ramazan A. en zoon Ceylan A. uit Meerbeke riskeren elk een celstraf van 1,5 jaar, een boete van 4.000 euro en twee jaar rijverbod voor een ongeval op de Brusselsesteenweg in Meerbeke, waarbij Sabrina Demoustier (44) het leven liet. "Het is storend dat de beklaagden de verantwoordelijkheid van zich proberen afschuiven", aldus het parket.

Het zware ongeval gebeurde op 17 mei 2017 op de Brusselsesteenweg (N8) in Meerbeke. De vrouw was het zebrapad, op vijftig meter van haar woning, aan het oversteken toen ze plots van de weg werd gemaaid door de eerste beklaagde Ramazan A. Luttele seconden later werd ze ook aangereden door de Mercedes van zoon Ceylan.





"Het slachtoffer werd door de Audi A6 aan de rechterkant geraakt waardoor ze ten val kwam. Daarna reed de Mercedes frontaal in op de vrouw, waardoor ze enkele meters verder terechtkwam op de rijbaan. Op het moment van de impact was de vrouw al even het zebrapad aan het oversteken en dus duidelijk zichtbaar. Beide beklaagden legden nadien leugenachtige verklaringen af en wezen naar elkaar, maar het staat vast dat ze enkel oog hadden voor hun eigen wagen en niet voor de andere situaties. Indien ze dat wel hadden gedaan, was het ongeval perfect te vermijden", stelt het openbaar ministerie.





Het parket eist daarom een celstraf van 1,5 jaar. Bovendien riskeren ze een boete van 4.000 euro en een rijverbod van twee jaar. Ze moeten ook eerst slagen in alle examens vooraleer ze weer met de wagen mogen rijden.





De nabestaanden van Sabrina waren gisteren aanwezig om het proces mee te volgen. Tien maanden na de feiten hebben zij het nog zeer moeilijk met de omstandigheden. "Zij zijn na al die tijd nog zeer boos. Het proces is voor hen wel een belangrijk onderdeel van de verwerking, want het blijft hen achtervolgen", zegt hun advocaat Frederik Lamiroy. Hun advocaat is overtuigd dat de schuld bij de twee heren ligt.





Geen remsporen

"Hierover kan geen twijfel bestaan. Er waren geen remsporen, de Mercedes reed met proefplaten en kreeg daarvoor zelf al een proces-verbaal vlak voor het ongeval", klonk het.





De tegenpartij is niet zeker van de verantwoordelijkheid bij het ongeval en vraagt de vrijspraak. "Het oversteken van de vrouw was erg plots en een onvoorzienbare hindernis", klinkt het.





Voor Jean-Jacques Mattens is het hele proces erg slopend. "Mijn leven is gestopt na de dood van mijn vrouw. Zij komt nooit meer terug. Ik hoop vooral dat het gerecht nu zijn werk zal doen, maar ik kan me vinden in de strafmaat die gevraagd wordt. Deze zaak vergeten zal me echter nooit lukken, maar als het proces gedaan is, nemen we een belangrijke stap", vertelt Jean.





De rechter doet een uitspraak op donderdag 22 maart.