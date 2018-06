'Ontmoetingsauto' op dorpsplein VAN BAKSCHIETING ONDER MOTORKAP TOT TERRAS AAN KOFFER CLAUDIA VAN DEN HOUTE

12 juni 2018

02u50 0 Ninove Studente interieurarchitectuur Julie Pirson heeft een auto omgebouwd tot een mini-ontmoetingsplaats, compleet met terrasje, bakschieting, leeshoek en tafel waarop je in krijt een boodschap kunt achterlaten. De bedoeling is dat mensen naar buiten komen om elkaar te ontmoeten op het dorpsplein.

Op het dorpsplein staat er sinds kort een opmerkelijke wagen. Julie Pirson, laatstejaarsstudente interieurarchitectuur aan de KU Leuven, haalde een oude Seat bij een schroothandelaar, bouwde het wrak om tot een mini-ontmoetingsplaats, en plaatste het met behulp van een takelwagen op het dorpsplein van Lieferinge. "Voor mijn eindwerk kreeg ik de opdracht om een installatie te maken met als thema 'publieke ruimte en fascinatie'. Het werk moest ook maatschappelijk relevant zijn, het moest een boodschap hebben", vertelt Pirson. "Omdat ikzelf in Lieferinge woon, koos ik het dorpsplein als locatie. Heel mijn project draait rond ontmoeten. Ontmoeting verdwijnt steeds meer in onze maatschappij. Niet alleen in grote steden, maar ook in kleine dorpen. Ik heb een auto geplaatst op het dorpsplein om de confrontatie aan te gaan met de wagen. Auto's palmen steeds meer publieke ruimte in en kunnen ontmoeting letterlijk in de weg staan. Daarom wou ik het omdraaien naar iets positiefs. Ik wou van de auto een instrument maken om de ontmoeting tussen mensen op te krikken."





Witte inkleding

De auto is dag en nacht open. "Als de deuren, motorkap en koffer gesloten zijn, lijkt het op het eerste zicht een normale auto, maar als je alles openzet, dan komt hij tot leven. Binnenin staat er een tafel die doorloopt tot achteraan, waarop mensen met krijt een boodschap kunnen nalaten. De inkleding is wit, wat staat voor de anonimiteit van een publieke ruimte waarin mensen naast elkaar leven. Door met krijt iets te tekenen of te schrijven op de tafel, kunnen mensen meer kleur of leven brengen. Kinderen kunnen met het krijt ook een tekening maken rond de auto. Er is ook een leeshoek in de auto en er ligt een gastenboek. Vanuit de koffer kun je een tafel uitschuiven zodat er een pop-upterras ontstaat."





Onder de motorkap vind je een bakschietingtornooi. "Bakschieting is een volksspel dat hier vroeger veel werd gespeeld in de cafés. Ik heb bewust alles eenvoudig gehouden om de lokale sfeer van een dorp te behouden. Ik hoop dat mensen door mijn project gaan nadenken over dat er misschien toch iets moet veranderen in onze maatschappij. Ik heb alvast veel positieve reacties gekregen", zegt Julie Pirson.





De auto staat nog tot en met 21 juni op het dorpsplein. Op 22 juni moet Pirson haar eindwerk voorstellen aan de jury. Het project is te volgen op de Facebookpagina 'TAKE A SEAT Lieferinge'.