"Nu alleen nog mijn vrouw overtuigen" NA POLITIEK 'AFSCHEID': MICHEL CASTEUR (71) OP TWEEDE PLAATS OPEN VLD-LIJST CLAUDIA VAN DEN HOUTE

16 februari 2018

02u52 0 Ninove "Ik ga tijd inhalen met mijn vrouw", zei Michel Casteur meer dan twee jaar geleden, toen hij aftrad als burgemeester. Hij zou de politiek vaarwel zeggen, maar bleef toch gemeenteraadslid. Nu zal hij met de verkiezingen van 14 oktober op de tweede plaats staan op de Open Vld-lijst. "Ik kan de mensen niet in de steek laten", aldus Casteur. "Nog één probleem: mijn vrouw overtuigen."

Michel Casteur (71) trad eind oktober 2015 af als burgemeester en werd opgevolgd door Tania De Jonge. "Het was mooi, maar het is nu genoeg geweest", kondigde hij toen zijn afscheid van de politiek aan. Casteur - intussen zo'n 35 jaar politiek actief - verdween nooit helemaal uit de politiek, maar bleef in de gemeenteraad zetelen, gewoon als gemeenteraadslid. Nu zal hij tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober toch terug op de lijst van Open Vld staan, en dan nog op de tweede plaats, na lijsttrekker Tania De Jonge.





Geen 'nee' zeggen

"Zowel Tania, gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten als mijn vrienden hebben mij niet gerust gelaten met de vraag om toch nog eens mee te doen", vertelt Casteur. "Ik kan mijn vrienden nu niet in de steek laten. Ik ben er trouwens nog niet echt 'uit' geweest. Ik ben wekelijks drie tot vier dagen op het stadhuis omdat mensen mij om hulp vragen en met hun dossier naar mij toe komen. Ik ga daarmee dan naar het stadhuis en probeer een oplossing te zoeken. Ik kan geen 'nee' zeggen als de mensen mij dat vragen. Eens je in de politiek zit, geraak je er nog moeilijk uit."





Hoe zit het dan met de jeugd bij Open Vld? "We hebben er altijd voor gezorgd - en dat is onze sterkte geweest - dat we op tijd vernieuwden. Er staan ook jonge mensen klaar om het roer over te nemen. We zorgen ervoor dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn binnen onze partij. Ik zie in de gemeenteraad dat de ouderen - waaronder onder meer ook Freddy Van Eeckhout (CD&V) - een serieuze inbreng hebben met hun kennis en hun ervaring en dat ze doorslaggevende argumenten naar voren brengen voor dossiers."





Een dossier waarin Casteur vorig jaar niet altijd op dezelfde golflengte zat als zijn partij, was de discussie rond een jeugdhuis of toeristisch centrum langs de Dender. De meerderheid wou een jeugdhuis laten bouwen langs de Dender, op de plaats waar er al jaren een toeristisch centrum is gepland. Casteur kon het met de steun van de oppositie en enkele meerderheidsleden voor elkaar krijgen dat er toch een toeristisch centrum komt, zoals oorspronkelijk gepland. "Bij de tweede stemming heeft mijn partij zich hierop onthouden. Ze hebben het mij nooit kwalijk genomen, te meer omdat in het lenteakkoord was opgenomen dat er een toeristisch centrum zou komen", zegt Casteur.





Over zijn ambities laat hij niet in zijn kaarten kijken. "Ik hoop dat ik zoveel mogelijk stemmen haal en dan zien we wel wat er gebeurt. Het voordeel is dat de druk er af is. Het grootste probleem is nu mijn vrouw en mijn dochter. Zij vinden dat ik nu tijd moet nemen voor hen en voor de kleinkinderen. Zij zijn allebei al sinds vorige week - toen ik instemde - in Spanje en waren nog niet op de hoogte tot vandaag (gisteren, red.). Mijn vrouw heeft me intussen gebeld en was niet 'happy'. Ik ga nog werk hebben om hen te overtuigen."