'Ninove Zomert': Topdagen in volledig nieuw kleedje 15 juni 2018

03u04 1 Ninove De Verenigde Handelaars Ninove (VHN) organiseren dit weekend samen met de dienst Lokale Economie 'Ninove Zomert'. Ze stoppen de Topdagen in een volledig nieuw kleedje.

Zo wordt het Oudstrijdersplein omgetoverd tot een hippe strandbar met dj's en zijn er gezellige zithoekjes in de binnenstad. Er zijn foodtrucks en cocktails. De winkeliers bieden interessante koopjes en geven de etalages een zomerse look. Bezoekers kunnen deelnemen aan een leuke winkelactie en zo een citytrip naar Barcelona winnen. "Er zitten 12 letters verstopt in de etalages. Die vormen samen twee woorden. Een schiftingsvraag zal uiteindelijk bepalen wie de winnaar wordt", vertellen de handelaars. Het wedstrijdformulier is te verkrijgen in de handelszaken. In huis Dullaert-Steenhout is er een kookdemo en een demo van mandolines. Voor kinderen zijn er workshops waar ze een Hawaïaanse bloemenkrans leren maken. De vernieuwing van de Topdagen past in de plannen van de stad om meer volk te lokken naar de winkelkern. Er is net een centrummanager aangesteld en in september wordt de overkoepelende vzw van handelaars officieel gefinaliseerd. "We willen de bestaande evenementen vernieuwen en nadien nieuwe events creëren. Het volgende vernieuwde event is de jaarmarkt", aldus schepen van Economie Alain Triest (Open Vld). "Het was hoog tijd voor een boost in de binnenstad", vindt VHN-voorzitter Diether Nachtergaele. "Er werd te veel vastgehouden aan vate waarden." Kersvers centrummanager Anniek Chiau: "We zitten in een overgangsfase. We zien veel enthousiasme bij de handelaars."





Zaterdag zijn bezoekers welkom van 10 tot 18 uur. Op zondag van 14 tot 18 uur. (CVHN)