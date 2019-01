‘Ninove spoort samen naar klimaatmars’ CVHN

21 januari 2019

17u59 0 Ninove Ninovieters die zondag in gezelschap naar de klimaatmars in Brussel willen gaan, kunnen in de voormiddag verzamelen aan het station in Ninove. Daar wordt een samenkomst georganiseerd door Groen.

De partij vindt het belangrijk om met een grote delegatie Ninoofse klimaatactievoerders samen naar Brussel af te zakken op zondag 27 januari om op te roepen tot een ambitieus klimaatbeleid. Er wordt zondagvoormiddag om 11.30 uur verzameld aan het station van Ninove. Daar wordt de trein van 11.55 uur naar Denderleeuw genomen en vervolgens naar Brussel. In december was er al een klimaatmars in Brussel waaraan 75.000 mensen deelnamen. De voorbije weken trokken ook duizenden leerlingen naar Brussel om op te komen voor het klimaat.

