'Ninove Danst' schenkt 1.500 euro aan Teledienst 12 juli 2018

Walter Praet van eventhal Cloë in de Merellaan heeft de opbrengst van het evenement 'Ninove Danst' geschonken aan vzw Teledienst Ninove.





Praet overhandigde een cheque van 1.500 euro aan Wilfried Smesman, voorzitter van Teledienst Ninove, tijdens een sponsoravond. De organisatoren van 'Ninove Danst' steunen met hun evenement al jaren de sociale kruidenier van vzw Teledienst Ninove, die strijdt tegen kansarmoede en sociale uitsluiting in de streek. De volgende editie van 'Ninove Danst' vindt plaats op zaterdag 6 oktober in eventhal Cloë.





(CVHN)