‘Nieuwjaarsreceptie’ voor Ninovieters met sinksenkermis of Vlaamse feestdag? Verschillende mogelijkheden voor lente-evenement ter vervanging van afgelaste nieuwjaarsreceptie Claudia Van den Houte

31 januari 2019

23u10 0 Ninove Het evenement dat de stad Ninove zal organiseren ter vervanging van de afgelaste nieuwjaarsreceptie zal mogelijk plaatsvinden met de sinksenkermis of de Vlaamse feestdag.

De stad laste begin januari de nieuwjaarsreceptie voor haar inwoners af uit vrees voor rellen. Op sociale media werd er opgeroepen om de nieuwjaarsreceptie te verstoren uit ongenoegen omdat Forza Ninove als grootste partij aan de kant werd geschoven. Op advies van de politie werd de nieuwjaarsreceptie afgelast. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet wel weten dat er in de plaats een evenement in de lente zou worden georganiseerd. Een exacte datum is er nog niet, zo bleek uit het antwoord van burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) op enkele vragen van gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove).

“Er zijn verschillende mogelijkheden. We willen zeker de carnavalsperiode eerst laten passeren en rond Pasen is ook niet evident. Het zou kunnen op 27 april, de dag van de dans, of tijdens het onthaal van de nieuwe inwoners, of met de sinksenkermis op 9 juni”, aldus De Jonge. “Een nieuwjaarsreceptie moet met Nieuwjaar plaatsvinden”, vindt Malfroot. Ze stelde voor om ze nu dan maar op 11 juli, de Vlaamse feestdag, te houden. Het bestuur gaat het voorstel samen met de andere opties bekijken.