‘Nieuwjaarsreceptie’ voor Ninovieters in mei Lente-evenement ter vervanging van afgelaste nieuwjaarsreceptie vindt in mei plaats CVHN

30 januari 2019

23u10 0 Ninove Het evenement dat de stad Ninove zal organiseren ter vervanging van de afgelaste nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in mei.

De stad laste begin januari de nieuwjaarsreceptie voor haar inwoners af uit vrees voor rellen. Op sociale media werd er opgeroepen om de nieuwjaarsreceptie te verstoren uit ongenoegen omdat Forza Ninove als grootste partij aan de kant werd geschoven. Op advies van de politie werd de nieuwjaarsreceptie afgelast. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet wel weten dat er in de plaats een evenement in de lente zou worden georganiseerd. Dat zal in mei gebeuren. Een exacte datum is er nog niet.