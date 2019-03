“Nieuwe aankomst Omloop zal voor veel beleving zorgen in stadscentrum” Claudia Van den Houte

01 maart 2019

20u16 0 Ninove Ninove is klaar voor de aankomst van de Omloop, die morgen, zaterdag, voor het eerst aankomt in het stadscentrum van Ninove. Het Ninoofse Omloop Finish Team leidt de finish in goede banen.

Vorig jaar kwam de Omloop voor het eerst naar Ninove en lag de finish op de Halsesteenweg in Meerbeke. De laatste zestig kilometer van het parcours waren nagenoeg identiek als dat van de oude Ronde van Vlaanderen, die tot 2011 in Meerbeke finishte. Nu is de Onderwijslaan nog tot 2022 de aankomstplaats van de Omloop. Hoewel de Omloop er voor het eerst aankomt, is de Onderwijslaan vertrouwd terrein voor Geo De Cleer, één van de organisatoren van het Omloop Finish Team. Samen met onder meer Willy Verlé organiseerde hij tot twee jaar geleden het na-Tourcriterium in Ninove, dat ook finishte op de Onderwijslaan.

“Het is een beetje thuiskomen. Na de Halsesteenweg in Meerbeke, waar wij jaren de aankomst van de Ronde van Vlaanderen organiseerden, was de Onderwijslaan ook een vertrouwde locatie geworden door het criterium. Maar deze aankomst is totaal anders. Ook tegenover de Omloop van vorig jaar is dit een totaal ander concept, met onder meer de nieuwe dubbeldekker vip-tent. We hebben niets uit ons draaiboek van vorig jaar kunnen meenemen, we moesten opnieuw van nul beginnen”, aldus De Cleer.

De aankomst van de Omloop verhuisde naar het stadscentrum omwille van de verkeershinder en het plaatstekort in Meerbeke. Welke aankomstplaats nu het mooiste is, daar spreek hij zich niet over uit: “Elke aankomstzone heeft zijn charme. Meerbeke heeft ook zijn charmes al bewezen, maar niets is voor eeuwig. De tijd staat niet stil. Het wordt alvast een heel mooie aankomst in Ninove. Er zal enorm veel beleving zijn in het centrum.”

Bij de handelaars in het stadscentrum kijkt echter niet iedereen uit naar de nieuwe aankomst. “Ik heb niets tegen de Omloop, maar zowat alle parkings worden ingenomen door de organisatie ervan. Ik snap dat ze parkings nodig hebben, maar ik vrees dat ik die dag geen inkomsten zal zien”, vertelt een handelaarster. “Dat bijna alle parkings ontoegankelijk zijn, is inderdaad jammer. Ninove moet het hebben van zijn bereikbaarheid. Maar we zien wel wat het geeft. Het is goed dat er nog dingen worden georganiseerd in Ninove”, aldus een andere handelaarster.

“Je kunt geen eieren maken zonder de schaal te breken”, reageert De Cleer. “De Omloop zal veel volk teweegbrengen, wat de horeca zeker ten goede zal komen.”

Bezoekers van de Omloop kunnen wel parkeren op de parking van het station, op de parking in de Mallaardstraat en in de Koning Boudewijnlaan.

Meer over Omloop

sport

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen

Onderwijslaan

Ninove

Meerbeke