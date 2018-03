"Naaktfoto van oma (88)? Kunst" NINOVIETER GEÏNTERNEERD NA JARENLANGE PESTERIJEN FAMILIE JEFFREY DUJARDIN

21 maart 2018

02u47 0 Ninove In het Gentse hof van beroep werd gisteren een man geïnterneerd nadat hij zijn familieleden jarenlang belaagd had. Ook beschuldigde de familie hem van het misbruik van zijn 88-jarige oma. "Op een bepaald moment moest ze zelfs naakt voor hem poseren in de tuin", aldus de advocaat van de burgerlijke partij, meester Van Droogenbroeck

Het Gentse hof van beroep heeft beslist dat een man uit Ninove geïnterneerd moet worden. De man, een zelfverklaard kunstenaar, fotograaf, kunstverzamelaar en voormalig leerkracht kwam voor nadat hij tussen mei 2013 en maart 2016 familieleden in Denderleeuw had belaagd. Zijn vader, stiefmoeder en oom werden geteisterd door voortdurend getelefoneer. "Mijn cliënten hebben angst", zegt meester Van Droogenbroeck. "Eén van de slachtoffers is huisarts, als zij van wacht is, is ze verplicht haar telefoon op te nemen. Een zeer moeilijke situatie. Zelfs ik ben al gebeld en bedreigd geweest door de man", aldus de advocaat.





Uitgebuit

Tijdens de jarenlange belaging woonde de man samen met zijn grootmoeder. Volgens de familie werd de vrouw echter uitgebuit en slecht behandeld door haar kleinzoon. "Hij heeft zijn 88-jarige grootmoeder mishandeld en liet haar op een bepaald moment zelfs meerdere keren naakt poseren in de tuin", zegt meester Van Droogenbroeck. De man zelf ontkende de bedreigingen richting de advocaat niet, maar hoorde het voor de rest in Keulen donderen. "Ik zie mijn grootmoeder erg graag. Die bewuste naaktfoto maakt deel uit van mijn kunst, daar was niets fout aan", stelde hij.





Monster

"De manier waarop meester Van Droogenbroeck mij afschildert, is onmenselijk. Diegene die gestraft moet worden, is mijn vader. De advocaat ziet niet in wat voor een monster mijn vader was, hij mishandelde mij", zei de man geëmotioneerd. Hij beweerde ook tijdens de behandeling in beroep dat hij aan MS lijdt en daarvoor euthanasie aangevraagd heeft.





"Ik wil die eerst nog uitstellen, zodat ik nog even aan mezelf kan werken." De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat de man geïnterneerd moest worden. De procureur-generaal in beroep vorderde de bevestiging van dat vonnis op basis van het psychologisch verslag. De man zelf wou graag een straf met voorwaarden krijgen, op die manier kon hij zich laten opnemen in een residentiële instelling. Het hof oordeelde anders en besloot de bevestiging uit te spreken en de man te interneren. De beelden van zijn grootmoeder zijn nog altijd online in zijn portfolio te vinden tussen de andere beelden, schilderijen en teksten van de man, die onder een pseudoniem zijn 'kunst' maakt. De man of zijn advocaat waren niet aanwezig bij de uitspraak.