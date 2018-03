"Mijn cliënt wordt onterecht vervolgd" MOTORRIJDER STIERF NA VAL MET HOGE SNELHEID TEGEN FOUTGEPARKEERDE OPLEGGER KOEN BATEN

23 maart 2018

02u50 0 Ninove Stefan D.N. stond gisteren terecht voor een dodelijk ongeval op de Pamelstraat-Oost. Op 10 maart 2016 viel A. daar met zijn Suzuki onderuit en kwam hij hard tot stilstand tegen een geparkeerde oplegger. De oplegger stond echter foutgeparkeerd waarvoor de chauffeur nu gedagvaard wordt.

Het ongeval gebeurde op 10 maart, midden in de nacht. Rond 3 uur vertrok A. met zijn Suzuki van zijn werk op de industriezone in Ninove. Hij vertrok er met hoge snelheid huiswaarts, toen enkele verder meters plots misliep. De man verloor de controle over het stuur van zijn motor en kwam ten val. Een collega van hem zag het ongeval gebeuren en probeerde hem nog te redden, maar dit was niet meer mogelijk.





"Uit het verslag van de deskundige bleek dat de man op dat moment met minstens 95 kilometer per uur zal gereden hebben, terwijl er op die plaats slechts 50 per uur was toegelaten", aldus Tine De Mets van het Openbaar Ministerie "Daarna kwam hij ten val. Om een nog onbekende reden en schoof hij helemaal verder tot tegen een oplegger die verkeerd geparkeerd stond." Over de strafmaat sprak het Openbaar Ministerie zich niet uit. "Ik laat de beslissing over aan de wijsheid van de rechtbank om te oordelen over deze zaak."





De advocaat van de nabestaanden legde de schuld van het ongeval vooral bij de verkeerd geparkeerde oplegger van Stefan D.N. "Het was een onzorgvuldigheid van de beklaagde om de vrachtwagen daar te zetten, terwijl het niet mocht. Door de crash tegen de oplegger liep A. zware verwondingen op aan zijn hoofd en overleefde hij het ongeval niet", klonk het.





Vrijspraak vragen

De advocaat van de beklaagde nam daarna het woord. "In naam van mijn cliënt en mezelf wil ik me verontschuldigen voor het verlies van jullie zoon, het moet verschrikkelijk zijn zoiets te ervaren", begon ze haar pleidooi. "Als ik dan echter kijk naar de omstandigheden word mijn cliënt onterecht vervolgd voor een dodelijk ongeval", klonkt het. "De parkeerovertreding valt uiteraard niet te betwisten, maar de crash is volgens mij te wijten aan het controleverlies en de veel te hoge snelheid waarmee A. reed. Ook de ernst van de impact was mede door de snelheid veroorzaakt. Als hij zich aan de toegelaten snelheid hield dan zou hier nooit een dode zijn gevallen. Ik wil dan ook met het volste vertrouwen de vrijspraak vragen voor mijn cliënt", aldus de advocaat van de beklaagde.





De rechtbank velt een vonnis op 19 april.