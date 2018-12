‘Mars voor Ninove’ tegen nieuwe coalitie Claudia Van den Houte

27 december 2018

01u16 0 Ninove De nieuwe coalitie van Open Vld, Samen en N-VA-verkozene Joost Arents is nog maar net bekend of er is al een ‘Mars voor Ninove’ aangekondigd tegen de nieuwe meerderheid.

Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove is via Facebook het evenement ‘Mars voor Ninove’ gestart. “De Ninovieters hebben zich op 14 oktober duidelijk uitgesproken en willen een ander beleid. Wij gaan betogen op 3 januari op de avond dat de nieuwe coalitie van verliezers zal worden aangesteld.” Op 3 januari vindt de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats.

Forza Ninove werd op 14 oktober de grootste partij in Ninove, met een monsterscore van 40 procent van de stemmen. Geen enkele partij wou echter met hem in coalitie gaan. Woensdagavond stapte N-VA’er Joost Arents in coalitie met Open Vld en Samen. Een beslissing die niet gesteund wordt door zijn partij. N-VA liet enkele dagen na de verkiezingen al verstaan voor oppositie te kiezen.