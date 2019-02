‘Lenteaperitief’ op Pinksteren vervangt nieuwjaarsreceptie Claudia Van den Houte

16 februari 2019

22u39 0 Ninove Het is beslist: h et evenement dat de stad Ninove zal organiseren ter vervanging van de afgelaste nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op Pinksteren onder de naam ‘lenteaperitief’.

De stad laste begin januari de nieuwjaarsreceptie voor haar inwoners af uit vrees voor rellen. Er was ongenoegen bij mensen omdat er een coalitie was gevormd zonder Forza Ninove, die met de verkiezingen een monsterscore van 40 procent van de stemmen had behaald. Op advies van de politie werd de nieuwjaarsreceptie afgelast. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet wel weten dat er in de plaats een evenement in de lente zou worden georganiseerd.

Het stadsbestuur bekeek verschillende opties om het evenement te combineren met iets anders: de Dag van de Dans, het onthaal van de nieuwe inwoners of de sinksenkermis. Het wordt dus die laatste optie. Het lenteaperitief zal plaatsvinden op Pinksteren, zondag 9 juni vanaf 10.30 uur op de binnenkoer van het stadhuis.