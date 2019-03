“Laffe dieven stalen het grafmonument van onze dochter” Bronzen beeld aan grafzerk werd afgezaagd en meegenomen Claudia Van den Houte

08 maart 2019

18u36 4 Ninove Op het kerkhof van Outer hebben dieven een bronzen beeld op een graf van de voet gezaagd en gestolen. Het grafmonument werd 32 jaar geleden door Wilfried De Blander en zijn vrouw Jeannine op het graf van hun dochter geplaatst. Het koppel is er het hart van in.

Cathy, de dochter van Wilfried en Jeannine, overleed 32 jaar geleden op 15-jarige leeftijd aan lymfeklierkanker. Bij het graf van hun dochter hadden ze een bronzen beeld geplaatst: een halve maan met drie vogels erin. Dieven hebben dat beeld nu boven de voet afgezaagd en gestolen. Dat gebeurde vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag. “Mijn echtgenote was dinsdagnamiddag nog naar het kerkhof geweest en toen stond het er nog”, vertelt Wilfried. “Ook toen kennissen van ons ‘s avonds rond 19 uur nog naar het kerkhof gingen, was er nog niets aan de hand. Woensdagochtend vertelden zij ons dat het beeld verdwenen was. Daar waren we echt niet goed van. We waren gechoqueerd en ontgoocheld. Ze moeten van je kind afblijven.” Jeannine beaamt: “Ik heb de eerste nacht niet kunnen slapen. Ik was bang dat de dieven zouden terugkomen om nog meer te stelen. Ik was er niet gerust meer op.”

Na 32 jaar

Wilfried verwittigde de politie. “Die kwam langs en keek of er op andere graven ook was gestolen. Dat bleek niet het geval te zijn. Enkel het bronzen beeld voor onze dochter werd gestolen. Er staat nochtans nog iets uit brons op het graf. 32 jaar lang stond het beeld op haar graf en nu steelt men het. De dieven moeten een handzaag hebben gebruikt. Het zal niet op een kwartiertje geklaard zijn geweest. We begrijpen echt niet dat mensen zoiets doen. We hopen dat de politie de daders vindt. Eenzelfde beeld vinden we nergens terug.”

Ik heb de eerste nacht niet kunnen slapen. Ik was bang dat de dieven zouden terugkomen om nog meer te stelen

Hij plaatste ook een bericht op Facebook met de oproep om het massaal te delen in de hoop dat iemand hen op het spoor kan zetten om de dader(s) te vinden. Het bericht werd intussen al meer dan 3.500 keer gedeeld. “We zijn tevreden dat we het op Facebook hebben gezet. Al die reacties geven ons steun. Er heeft zelfs al iemand uit Nederland gereageerd en een vroegere schoolvriendin van onze dochter”, vertellen Wilfried en Jeannine. “Ik was er echt van aangedaan dat mensen zo met ons meeleven”, voegt Wilfried nog toe.

Camera’s

Het stadsbestuur was al langer van plan om camera’s te plaatsen op alle begraafplaatsen in Ninove. “Er is een firma aangesteld en er wordt eerst een testfase ingevoerd”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “De camera’s zullen pas definitief in het najaar geplaatst kunnen worden. Er zullen 140 camera’s komen aan stadsgebouwen, begraafplaatsen en voetbalinfrastructuur, een investering van 300.000 euro. Op sommige kerkhoven, zoals in Nederhasselt, ontbreekt de bekabeling voor camera’s, maar daar zal nog een oplossing voor worden gezocht.”

Het kerkhof van Outer moet alvast dit najaar camerabewaking hebben. “Net te laat voor ons”, zegt Wilfried.