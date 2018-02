"Jan Schepens heeft mij gerustgesteld" TIM ASSELMAN NAAST STERREN IN MUSICAL 'DOLFJE WEERWOLFJE' CLAUDIA VAN DEN HOUTE

19 februari 2018

02u34 34 Ninove Tim Asselman (33) uit Ninove speelt één van de hoofdrollen in de musical 'Dolfje Weerwolfje' die vanaf april door Vlaanderen toert. Hij staat op het podium naast Jan Schepens - één van de bekendste musicalsterren in Vlaanderen - en zijn vrouw Katja Retsin, het tv-gezicht dat voor het eerst in een musical speelt. Na 10 jaar is het Tims eerste grote productie.

"Het verhaal gaat over een jongetje dat in de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een weerwolf en ermee moet leren leven dat hij in de dagen rond volle maan een weerwolf wordt", steekt de Ninovieter van wal. "Ik speel de papa van Dolfje, Katje Retsin is de mama en Jan Schepens de opa. Het verhaal is gebaseerd op een boek van Paul Van Loon. Vorig jaar was de musical al in Nederland te zien en nu brengen wij hem naar Vlaanderen. De show gaat van start in Evergem, de thuisbasis van onze vereniging en is drie maanden lang te zien in tal van culturele centra, maar ook in grotere zalen zoals de Capitole in Gent en Theater Elckerlyc in Antwerpen."





Op zondag 29 april is de musical ook te zien in cc De Plomblom in Ninove. "Dat is voor mij uniek: ik heb nog nooit in Ninove zelf op het podium gestaan, wel in Denderhoutem, Aalst en Denderwindeke." Tim speelde al in verschillende kleinere musicals. "Ik heb enkele jaren gewoon theater gedaan, onder meer in Denderhoutem. Zo'n tien jaar geleden heb ik auditie gedaan bij de vereniging waarvoor ik nu speel. Ik wou eens een musical doen en had een rol op het oog. Ik voelde mezelf zeker geen musicalfreak, ik hou nog meer van theater, maar ik zing ook graag. Ik ben nu al een jaar of tien bij Event Team en heb al in acht of negen musicals meegespeeld. Eerst heb ik een opleiding bij hen gevolgd. Toen ik lid werd, waren we nog niet zo groot en professioneel als nu. Nu halen we 4.000 tot 5.000 toeschouwers per musical - alle voorstellingen samengeteld. Normaal spelen we maar op één plaats, onze thuisbasis Evergem, maar omdat we 20 jaar bestaan, doen we een tournee, waarvoor we Jan Schepens en Katja Retsin hebben kunnen strikken. In het begin trok ik 'met een ei in mijn broek' naar de repetities, want Jan Schepens is één van de belangrijkste namen in de Vlaamse musicalwereld, maar hij bleek een toffe, heel gewone mens te zjen en heeft mij gerustgesteld. Ook voor hem is het speciaal, want zijn vrouw Katja doet voor het eerst mee in een musical."





Onbetaald

In musicals spelen is een hobby voor Tim, want in het dagelijkse leven is hij leraar lager onderwijs in het Sint-Aloysiuscollege in Ninove. "We repeteren alleen in schoolvakanties. Dat zijn dan wel telkens volledige dagen. Mijn vakanties zijn dus meestal goed bezet. Het is ook onbezoldigd, alleen de professionele acteurs worden betaald omdat het hun beroep is. Je gezin moet er wel achter staan, want vanaf half april tot half juni ben ik elk weekend weg. Gelukkig heb ik de steun van mijn vrouw, zodat ik mijn hobby hopelijk nog lang kan uitoefenen."





De familiemusical 'Dolfje Weerwolfje' gaat in première op zaterdag 14 april. Tickets voor de show op zondag 29 april om 14.30 uur in cc De Plomblom in Ninove zijn te verkrijgen via ccdeplomblom.org of 054/34.10.01. Meer informatie op www.dolfjeweerwolfje.be.