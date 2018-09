"Jaarmarkt is mooie afsluiter zomer" Claudia Van den Houte

02 september 2018

13u13 1 Ninove Een massa volk zakte afgelopen zaterdag af naar de jaarmarkt van Ninove. Die was dit jaar in een Bohemian Chic’-kleedje gestoken.

De binnenstad werd thematisch aangekleed en het Oudstrijdersplein werd voor drie dagen omgevormd tot een Bohemian Garden. Op zaterdag was er naast de talrijke kraampjes ook een autoshow, een kinderkapsalon waar kinderen een ‘boho chic’– kapsel konden krijgen, een paardentram en -markt en testritten met wagens op alternatieve brandstof. De stad deelde ook geknoopte zakdoeken uit als symbool voor dementie, omdat ze een dementievriendelijke stad wil worden.

"Het is een tof thema dat een speciaal tintje geeft aan de jaarmarkt. Het is eens iets anders, zo aan het einde van de zomer", vond Sook Ee Huys uit Ninove. "Het is ideaal om de zomer in schoonheid te beëindigen. De jaarmarkt is de moeder van de braderijen. Het is fijn als er iets speciaals wordt van gemaakt." Ook Freya Bauwens uit Geraardsbergen vond het thema geslaagd. "Het geeft een Indian Summer-gevoel. En het weer is mooi, dus het kon niet beter zijn. Het is de eerste keer dat we naar de jaarmarkt van Ninove komen en het is zeker voor herhaling vatbaar. We komen zeker nog terug." Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) was zeer tevreden: "Het effect van de nieuwe centrummanager is al op korte termijn merkbaar. Een thema koppelen aan een evenement, maakt het bekender bij de mensen."