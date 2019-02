‘In de goeden tijd’ met Willy Sommers en Jacky Lafon Claudia Van den Houte

25 februari 2019

17u08 1 Ninove Evenementenbureau Veaudeville start op donderdag 28 februari met ‘In de goeden tijd’ in Ninove.

Elke laatste donderdag van februari, maart en april vindt er een dansfeest plaats ‘zoals in de goeden ouden tijd’, met Vlaamse zangers in het pop-up theater van Veaudeville. Donderdag brengen Willy Sommers en Jacky Lafon de ambiance erin. Na hun optredens draait de jukebox door tot iedereen is uitgedanst.

Op 28 maart staan Danny Fabry en Luc Steeno op het podium en op 25 april is het de beurt aan Bart Kaëll en Laura Lynn. Voor, tussen en na de optredens zorgt een dj voor swingende muziek.

‘In de goeden tijd’ vindt donderdag vanaf 13.30 uur plaats in het pop-up theater van Veaudeville in de Mallaardstraat. Tickets kosten 24 euro en zijn te reserveren via www.veaudeville.be/tickets.