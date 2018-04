"Ik wist niet dat ik aan het stelen was" 27 april 2018

Drie mannen uit Haaltert en Ninove die in 2015 op de werf van het nieuwe ziekenhuis in Eeklo werkten, staan terecht voor de diefstal van elektriciteitskabels. Camera's op de werf legden hen op de gevoelige plaat vast terwijl ze op de laatste dag voor het verlof dozen met kabels inlaadden. Een van de verdachten beweerde dat hij niet wist wat er in de dozen zat. "Ben je blind misschien?", vroeg de rechter. "Ik zie het perfect op de foto." Een andere beklaagde gaf toe dat hij één kabel gestolen had en betaalde die terug. De derde opperde dat hij niet wist dat hij de kabels aan het stelen was. "Ik moest gewoon de werf opruimen", legde hij uit. Op 24 mei kennen de mannen hun straf. (WSG)