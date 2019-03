“Iedereen verdient een tweede kans: paarden, maar ook mensen” Luna Straetmans (21) koppelt paardenrevalidatie aan therapie voor gedetineerden en wordt mogelijk Student-Ondernemer van het jaar Sam Ooghe

27 maart 2019

14u30 6 Ninove Luna Straetmans (21) uit Ninove beschrijft zichzelf als een geval apart, emotioneel, ‘anders’. Maar net dát helpt haar bij ‘World Of Dreyma’, waarvoor ze genomineerd werd als Student-Ondernemer van het jaar. Ze koppelt de revalidatie van (sport)paarden aan therapie voor ex-gedetineerden. “Het is bewezen dat dit recidivisme vermindert. En iederéén verdient een tweede kans.”

“Ik heb gehuild van geluk toen ik hoorde dat ik genomineerd was als Student-Ondernemer van het jaar”, vertelt Luna, die in Gent Criminologische Wetenschappen studeert. “Mijn peter is enkele maanden geleden overleden, na veel jaren van leed. Hij was mijn maatje en ik mis hem zo enorm hard. Toen ik de Gentrepreneur Awards tegenkwam, wist ik: hij zou echt gewild hebben dat ik hieraan deelnam. Dus heb ik me ingeschreven, voor hem.” En met succes, want Luna behoort tot de vijf finalisten. “Dat had ik nooit verwacht. Het grappige is dat ik zo’n warhoofd ben dat ik de pitch vergeten was. De organisatie moest me opbellen toen ik al een halfuur te laat was. Ik had helemaal niets voorbereid, dus wat ik voor die jury verteld heb, kwam gewoon recht uit mijn hart. Dat heeft misschien net geholpen. Ik ben een geval apart - maar anders zijn is veel leuker.”

Geval apart

Dat ze een geval apart is, weet Luna zelf als geen ander. Ze heeft BPD, ADD, PTSD, HB en HSP, vertelt ze. “Maar ik wil geen medicatie nemen om mijn stoornissen te onderdrukken, want de positieve kanten eraan zijn te kostbaar. Ik ben altijd eerlijk en ik kan me heel goed inleven in andere mensen. En ADD geeft me onuitputtelijke energie en een eindeloze creativiteit.”

Paarden als therapie

Toch ging ze als ‘buitenbeentje’ van de maatschappij, zoals ze zichzelf noemt, ook door dalen. “Ik werd verkeerd begrepen en heb het altijd heel zwaar gehad op emotioneel vlak. Op school noemden ze me vroeger dom, ze zeiden dat ik nooit iets zou bereiken. Een jaar geleden geraakte ik in een diepe put, en heb ik mezelf van het leven proberen te beroven. Deze poging mislukte en met heel wat begeleiding van verschillende therapeuten ben ik er opnieuw wat bovenop geraakt. Maar de grootste therapie, dat waren mijn paarden. Ik merkte dat ze mij zoveel nieuwe energie en levensvreugde gaven, dat ik besloot om me honderd procent te richten op het opstarten van mijn bedrijfje in de paarden.”

De award voor Student-Ondernemer van het jaar is geen ‘wedstrijd’ om wie het beste bedrijf heeft, het gaat om wie de ondernemer van het jaar is. Het gaat om wie een inspiratie kan zijn voor anderen, om wie nooit opgeeft. Luna Straetmans

En dat bedrijfje, dat werd ‘World Of Dreyma’. Bij Luna kunnen zieke of getraumatiseerde paarden terecht om er met véél liefde en tijd weer bovenop te komen. Sinds kort koppelt ze de paardenrevalidatie aan therapie voor ex-gedetineerden. “Net zoals de getraumatiseerde paardjes een tweede kans verdienen, verdienen ook mensen een tweede kans”, legt Luna uit. “Paarden oefenen een grote invloed op je uit en kunnen ex-gedetineerden helpen om te reïntegreren in de maatschappij en je verantwoordelijkheidsgevoel te herstellen. Ik schrijf mijn bachelorproef momenteel ook over de invloed van werken met en rondom paarden op ex-gevangenen.”

Uitbreiden

Het kan voor sommige mensen zweverig klinken, maar de menselijke en rustige aanpak van Luna slaat aan. “De vraag naar mijn manier van handelen begint enorm te stijgen en ik kan het werk nu al moeilijk bijhouden. Ik denk dat ik op termijn zal moeten uitbreiden en personeel moet aannemen”, klinkt het bij Luna. Het is duidelijk: ze wil vooruit. “Ik wil altijd zo graag iedereen helpen, omdat ik door mijn periode tijdens het secundair weet hoe het voelt om niet geholpen te worden.”

En wat als ze de award wint? “Weet je, het is geen ‘wedstrijd’ om wie het beste bedrijf heeft, het gaat om wie de ondernemer van het jaar is”, vindt Luna. “Het gaat om wie een inspiratie kan zijn voor anderen, om wie nooit opgeeft. Om wie een toekomstvisie heeft en de samenleving wil helpen met zijn onderneming. En ik denk dat ik daar wel aan voldoe. Het maakt mij niet uit of ik alle technische regeltjes tot in de punten goed heb en daardoor de wedstrijd win. Ik wil een inspiratie zijn voor anderen, de wereld beter maken. Dat klinkt naïef, maar ik denk dat ik een zeldzaam persoon ben die nog zo wil denken - zeker na alles wat ikzelf heb meegemaakt.”

