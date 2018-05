"Hiermee staan we aan de top in Vlaanderen" STAD OPENT NOG DIT JAAR 100 KILOMETER AAN WANDELROUTES CLAUDIA VAN DEN HOUTE

01 juni 2018

02u37 0 Ninove De stad opent nog dit jaar bijna 100 kilometer aan wandellussen in Groot-Ninove. Ze zijn niet alleen recreatief bedoeld, maar bieden fietsers een veiliger alternatief aan voor drukke wegen. De komende weken en maanden zullen trage wegen worden opengesteld.

De trage wegen in Groot-Ninove werden al geïnventariseerd, in kaart gebracht en verwerkt. Nu start de stad met de realisatie ervan door de trage wegen open te stellen voor wandelaars en fietsers.





"We zijn vertrokken vanuit de vraag 'Wat willen de inwoners?' Zij wilden graag in hun eigen omgeving een wandellus van een uurtje", vertelt schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). "We zijn op de kaart gaan kijken en hebben één wandellus per deelgemeente uitgetekend." Zo zal de stad nog dit jaar in totaal bijna 100 kilometer aan wandellussen openstellen. "Ze zijn niet alleen recreatief bedoeld voor wandelaars en fietsers, maar ook functioneel, om fietsers een alternatief te bieden voor het drukke verkeer op de baan."





Daarom krijgen sommige trage wegen die nu al frequent worden gebruikt ook een halfverharding. "Op dit moment zijn verschillende trage wegen onbruikbaar voor fietsers. Een halfverharding kost niet zoveel terwijl ze zorgen voor een mooi alternatief." Een voorbeeld is de Snoekgrachtweg aan de Langemuren. "Die wordt frequent gebruikt, maar is niet geschikt voor fietsers. Als we hier kunnen zorgen voor een halfverharding, zouden fietsers het paadje kunnen gebruiken om de drukke Denderhoutembaan te vermijden", aldus Vande Winkel. De schepen noemt het een uniek project. "Ninove staat met dit project aan de top. Geen enkele andere gemeente is zo ambitieus op vlak van trage wegen."





Knelpunten

Klopt dat ook? "Ninove is zeker één van de meest ambitieuze gemeenten in Oost-Vlaanderen op dit vlak", zegt Jan Leschauwaert van de dienst Mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij is verantwoordelijk voor het trage wegenbeleid in onze provincie. "Sommige gemeenten starten met een trage wegenbeleid, maar laten het dan verwateren. Het is beter om het allemaal tegelijk aan te pakken, zoals in Ninove." De provincie helpt gemeenten bij de opmaak van een trage wegenplan en steunt hen financieel. Er zijn wel nog knelpunten, trage wegen die niet meer toegankelijk zijn of midden over percelen lopen. "Dat zijn we aan het oplossen door trage wegen te verleggen en met eigenaars te onderhandelen voor het terug openmaken van de weg", zegt Vincent Van Heghe van de vzw Trage Wegen. "We hebben voor elk knelpunt wel een alternatief. De wandellussen kunnen belangrijk zijn om kinderen veilig met de fiets naar school of naar de voetbal te sturen en kunnen een toeristische troef zijn."