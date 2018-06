"Het gemis wordt nog elke dag groter" GLENN DE COOMAN (15) STAPTE EEN JAAR GELEDEN UIT HET LEVEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

11 juni 2018

02u25 0 Ninove Een jaar geleden stapte de 15-jarige Glenn De Cooman uit het leven nadat er een naaktfoto van hem was verspreid op sociale media. De ouders van Glenn proberen de herinnering aan hun zoon levend te houden en jongeren te sensibiliseren tegen cyberpesten. Gisteren, op vaderdag, kwamen de medewerkers van radio P.R.O.S. hen een hart onder de riem steken.

"Op vaderdag heb ik mijn zoon voor de laatste keer gezien", vertelt Jan De Cooman, de papa van Glenn. De 15-jarige jongen uit Appelterre stapte op 12 juni 2017 uit het leven na aanhoudende pesterijen via sociale media. Sindsdien is het leven van zijn ouders, zijn broer en familie voorgoed veranderd. "Het gemis wordt nog elke dag groter. Het besef dat we hem voor altijd kwijt zijn, is ondraaglijk", vertelt mama Sandra Spitaels. "Ik was voordien nooit het type dat van dag tot dag leefde, maar nu kan ik niet anders dan minuut per minuut leven. Ik herbeleef elke dag opnieuw wat er gebeurd is. Het gemis is er elke dag, maar op dagen zoals vaderdag en moederdag voel je het extra zo hard."





Gisteren kregen Jan en Sandra bezoek van radio P.R.O.S., in het kader van hun vaderdagactie waarbij 50 vaders een fles wijn cadeau kregen. Eerder die dag was er een jaarmis voor Glenn. De aanwezigen konden achteraf een theelichtje doen branden voor hem en kregen ook allemaal een zakje zonnebloempitten mee. "Het is de bedoeling dat de mensen die planten, als symbool dat Glenn verder leeft. Het is voor ons een manier om de herinnering aan hem levend te houden, net als de Facebookpagina 'R.I.P. Glenn De Cooman', waarop mensen nog regelmatig berichten plaatsen als ze aan hem denken. Mensen nemen zelfs zijn foto mee als ze op reis gaan. Het is voor ons heel belangrijk dat mensen hem meedragen en de herinnering aan hem bewaren."





Steun voor Awel

Op 15 december, de dag dat Glenn zestien zou geworden zijn, organiseerden Jan en Sandra 'Sweet Glenn'. Met de actie, die 9.250 euro opbracht, steunden ze ook Awel, een organisatie die zich inzet voor jongeren. "We zijn blij dat we dat hebben gedaan. We hebben veel positieve reacties en steunbetuigingen gekregen, wat ons moed geeft. We wilden niet dat de dood van Glenn nutteloos zou zijn. We willen jongeren sensibiliseren zodat ze een ander kind niet aandoen wat ze Glenn hebben aangedaan", klinkt het. "Ik ben van plan om ooit zelf op scholen met kinderen of met ouders te gaan spreken over cyberpesten. We hebben er ook al over gesproken in een reportage van Pano en in op een conferentie over cyberpesten in Brussel", zegt mama Sandra. "Veel ouders zijn, net als ons, onwetend over wat er zich afspeelt met hun kind op sociale media. Wij zijn de eerste generatie ouders die hiermee te maken heeft", aldus papa Jan.





Missie

"Onze Glenn krijgen we er niet mee terug, maar als we nog maar één kind en één familie het leed kunnen besparen dat wij meemaken, is onze missie geslaagd", besluit Sandra.