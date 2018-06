'Harley and American Day' op KVK-terrein 14 juni 2018

De Ninoofse Harley-Davidsonclub Flanders organiseert zondag 17 juni haar zevende 'Harley and American Day'. Vanaf 12 uur zijn er tal van motors, auto's, oldtimers en 'hot rods' te bewonderen op het terrein van KVK Ninove in de Denderstraat. Er is livemuziek met 'Be Naked goes Woodstock', er is heel wat drank- en eetgelegenheid en er zijn verkoopstandjes met juwelen, t-shirts, lederwaren en meer. De toegang is gratis. Meer informatie is te verkrijgen op 0477/88.86.38 of benny vanderheyden1959@gmail.com.





(CVHN)