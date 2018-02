'Groulek Dest' brengt eerste elektrische wagen in stoet 16 februari 2018

De Meerbeekse carnavalsgroep 'Groulek Dest' zorgt dit jaar voor een primeur: voor het eerst zal een elektrische wagen meerijden in de carnavalsstoet. "De ecologische wagen is ontworpen door een professor aan de Vrije Universiteit Brussel", vertelt voorzitter David Van Vreckem. "Hij had hem niet meer nodig en vroeg of wij interesse hadden. Daar hebben we niet over getwijfeld. We vonden het super om het voertuigje als eerste elektrische wagen mee te nemen in de stoet." Ook de praalwagen van Groulek Dest wordt iets speciaal. Zo gebruikt de groep bijvoorbeeld geen piepschuim. "We hebben veel gewerkt met ijzer en met nieuwe materialen. Ik kan alleen verklappen dat we onze overleden kameraad-carnavalisten zullen eren", aldus Van Vreckem. "We gaan hoog in de lucht om onze kameraden te horen en hen over carnaval te vertellen", aldus ondervoorzitter Stefaan De Man.