'Gezonde Gemeenten' trappen 'Tournée Minérale' af 08 februari 2018

02u38 0 Ninove Logo Dender vzw heeft gisteren de regionale kick-off gegeven van 'Tournée Minérale', een initiatief van De Druglijn en Stichting tegen Kanker dat alle Belgen oproept om 28 dagen geen alcohol te drinken.

De vzw had twaalf 'Gezonde Gemeenten' uit de Denderregio uitgenodigd om in woonzorgcentrum Klateringen in Ninove met een mocktail te klinken op Tournée Minérale en zo de campagne goed in te zetten. Naast de Ninoofse vertegenwoordigers burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), schepen Wouter Vande Winkel (Samen), OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen) en drugbegeleider Goedroen Lammens van PISAD, waren er onder andere ook vertegenwoordigers van Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Zele afgezakt naar de kick-off. "De campagne biedt tal van voordelen", zegt schepen Vande Winkel. "Het stelt onthouding in een positief daglicht. We stimuleren horeca om alternatieven voor alcohol aan te bieden. Heel wat horecazaken zijn daar creatief mee aan de slag gegaan." Evelien Muylaert van Logo Dender vzw wees op de gevaren van alcohol, dat samenhangt met zo'n 200 aandoeningen. (CVHN)