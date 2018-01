"Geen ongeluk, hij mikte om te doden" RUDY V. RISKEERT 24 JAAR CEL NA DOODSCHIETEN PARTNER NELE DOOMS

02u56 0 Foto Geert De Rycke Rudy V. werd in de rechtbank bijgestaan door Bart Van Baeveghem. V. riskeert een celstraf van 24 jaar. Ninove Er hangt Rudy V. (56) uit Denderwindeke 24 jaar cel boven het hoofd. V. schoot zijn partner Nadia Bonnewyn (55) in de zomer van 2016 dood met een jachtgeweer. "Niet per ongeluk zoals hij zelf beweert", aldus het Openbaar Ministerie. "V. mikte om te doden, met een schot tussen de ogen."

Openbaar aanklager Caroline Jonckers schetste gisteren nauwgezet het drama dat zich op 1 augustus 2016 afspeelde aan de woning van Nadia Bonnewyn in Denderwindeke. Toen V. dronken thuis kwam, wilde Nadia hem niet binnenlaten. De man forceerde daarop de garage en kwam op het koertje aan de woning terecht. Niet veel later schoot V. de vrouw met zijn jachtgeweer dood, toen ze voor het raam van de slaapkamer stond.





Geen ongeluk

"Eerst hadden ze allebei op dat koertje nog een sigaret gerookt", vertelde Jonckers. "Daarop ging Nadia weer naar binnen en deed de deur op slot voor V. Ze nam wel zijn pakje sigaretten nog mee. V. is daardoor nog kwader geworden. Hij ging zijn wapen halen en nam drie patronen munitie mee. Een eerste kogel vuurde hij in de lucht af. Toen Nadia daarop aan het slaapkamerraam verscheen, mikte hij op haar. Nadia werd door het hoofd geschoten." V. zelf beweerde altijd dat hij zelfmoord wilde plegen. Maar van die stelling maakt de openbaar aanklager brandhout. "Dan haal je geen drie kogels, maar slechts één", klonk het. "Bovendien moet V. ook niet afkomen dat hij Nadia per ongeluk doodschot. Deze man is gewend met wapens om te gaan. Hij schiet op ratten en duiven en kon dus zeer goed mikken. Als je dan iemand met een kogel recht tussen de ogen treft, is dat niet per ongeluk, maar een welgemikt schot."





Ruzie om sigaretten

Net om die reden is het Openbaar Ministerie ervan overtuigd dat V. schuldig is aan moord met voorbedachte rade. "Hij had eerder die dag al laten verstaan dat hij Nadia kapot zou maken en belde tien minuten voor de feiten nog naar haar moeder om dat mee te delen", schetste Jonckers. "Hij wachtte bovendien een uur om de politie te bellen, om zeker te zijn dat de vrouw dood was. Na zijn schot rookte hij eerst nog een sigaret." De reden voor de moord legt V. zelf bij de ruzie om de sigaretten. "Dat zo'n banaal iets reden kan zijn om iemand te doden is absurd", aldus Jonckers. "Het toont de lage frustratiedrempel van V. Het was zijn ego dat gekrenkt was omdat Nadia niet luisterde. Het kan zijn dat de vrouw geen gemakkelijke was, maar dat is nog geen reden om te doden."





Volgens de nabestaanden van Nadia, die zich onder andere lieten bijstaan door meester Kris Luyckx, is het feit dat Nadia beslist had de relatie met V. stop te zetten het motief. "Ze had letterlijk en figuurlijk de deur voor V. dichtgedaan en dat pikte hij niet", zei Luyckx.





"Nadia heeft zwaar te lijden gehad onder de relatie, waarbij fysiek geweld een rode draad was. Deze vrouw heeft altijd voor V. gezorgd, maar ze werd koudweg afgeschoten en hij liet haar doodbloeden. Het is deze mensen hier niet om wraak, zware straffen of schadevergoedingen te doen. Het stoot de familie wel tegen de borst dat V. alles laat uitschijnen als een spijtige samenloop van omstandigheden."





"Spijtige afloop"

Meester Bart Van Baeveghem haalde gisteren alles uit de kast om de rechtbank daar toch van te overtuigen. "We mogen in deze zaak echt de context niet vergeten", zei hij. "V. had niet de bedoeling om Nadia te doden. De twee hadden geen makkelijke relatie, onder andere door de alcohol die van hen andere personen maakte. Dit was niet gepland en voorbedacht, maar kadert in een haat-liefde-relatie met erg spijtige afloop."





De rechter velt vonnis volgende maand.