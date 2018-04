"Geen enkele verwittiging gekregen" DRIE KEER DEURWAARDER OVER DE VLOER VOOR ONBETAALDE PARKEERRETRIBUTIES CLAUDIA VAN DEN HOUTE

05 april 2018

02u58 0 Ninove Hans Lenvain heeft drie keer een deurwaarder aan de deur gekregen voor onbetaalde parkeerretributies. Hij zegt nooit één brief te hebben ontvangen, volgens parkeerbedrijf OPC werden er 30 verstuurd.

Hans Lenvain, gekend van de Ark van Pollare vzw, die weidedieren opvangt, kreeg al drie keer de deurwaarder over de vloer voor een onbetaalde retributie, naar eigen zeggen zonder ook maar één verwittiging te hebben ontvangen. "De eerste keer dat de deurwaarder hier blijkbaar voor de deur stond, waren we niet thuis. We hadden tot dan geen enkele parkeerbon of aanmaning ontvangen. Ook nadat de deurwaarder was langsgeweest, zat er niets tussen de post. We zijn uiteindelijk door een vonnis van het vredegerecht bij verstek veroordeeld voor de parkeerretributie, terwijl we niet eens op de hoogte waren."





'On hold'

"Ik heb nadien via mail om bewijsstukken gevraagd bij de advocaat van OPC, die zei ze te zullen opvragen bij hun client en ze ons te bezorgen. Toen de stukken uitbleven, stuurde ik een herinnering, waarop de advocaat zei ze opnieuw te hebben opgevraagd en ook meedeelde dat aan de gerechtsdeurwaarders werd gevraagd om het dossier 'on hold' te zetten. We hebben die boete dus nog niet betaald. Enkele maanden later stond er opnieuw een deurwaarder voor de deur, voor een andere parkeerretributie. Opnieuw hadden we geen parkeerbon of brief ontvangen, maar we hebben betaald om te vermijden dat het alweer op de rechtbank moest komen." Toen er eergisteren opnieuw een deurwaarder voor de deur stond, was de maat vol voor Lenvain. "We hebben nooit één brief ontvangen en het gaat telkens over parkeerretriuties van meer dan een jaar geleden. Maar wie kan er zich nog herinneren wat hij een jaar geleden deed op een bepaald tijdstip? Bovendien wordt de wagen van de Ark gebruikt door verschillende medewerkers. Als een parkeerretributie terecht is, wil ik die zonder probleem betalen, maar de manier waarop we in kennis worden gesteld, kan toch anders?" Volgens Peter Lamens, zaakvoerder van OPC, werden er wel 30 brieven verstuurd. "Het kan niet dat hij er geen enkele heeft gekregen en ook de deurwaardersbrief niet. Het vredegerecht heeft bovendien geoordeeld dat hij in fout is. Volgens het retributiereglement in Ninove mogen we geen aangetekende brieven sturen, maar als hij minstens de hoofdsom had betaald, was er geen discussie", aldus Lamens. "We willen mensen die binnen een redelijke termijn betalen niet op kosten jagen, maar ik wil wel eens bekijken of er bijvoorbeeld na een derde of vierde verwittiging een aangetekende brief kan verstuurd worden", zegt schepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).